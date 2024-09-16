В воздушном пространстве вокруг Киева ПВО поразила почти 20 вражеских дронов – КГВА

Ночью 16 сентября силы ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева силы ПВО поразили почти два десятка вражеских БпЛА.

Источник: начальник КМВА Сергей Попко

Прямая речь: "Восьмая воздушная атака российских оккупантов на Киев и это только за первую половину сентября!

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Как и предыдущие нападения - враг в очередной раз применил ударные БПЛА, вероятно вроде "Shahed".

Но в отличие от последних атак, эта была массированная. Воздушную тревогу в столице объявили около двух часов ночи и длилась она около 3-х с половиной часов".

Детали: Как отметил Попко, на Киев российские ударные беспилотники направлялись с разных направлений и разными группами.

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Силы и средства противовоздушной обороны поразили в воздушном пространстве вокруг столицы почти два десятка БпЛА врага!

Прямая речь: "По предварительной информации, в Киеве предварительно без пострадавших и разрушений.

Данные оперативной сводки постоянно обновляются и уточняются".