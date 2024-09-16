В воздушном пространстве вокруг Киева ПВО поразила почти 20 вражеских дронов – КГВА
Ночью 16 сентября силы ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева силы ПВО поразили почти два десятка вражеских БпЛА.
Источник: начальник КМВА Сергей Попко
Прямая речь: "Восьмая воздушная атака российских оккупантов на Киев и это только за первую половину сентября!
Как и предыдущие нападения - враг в очередной раз применил ударные БПЛА, вероятно вроде "Shahed".
Но в отличие от последних атак, эта была массированная. Воздушную тревогу в столице объявили около двух часов ночи и длилась она около 3-х с половиной часов".
Детали: Как отметил Попко, на Киев российские ударные беспилотники направлялись с разных направлений и разными группами.
Силы и средства противовоздушной обороны поразили в воздушном пространстве вокруг столицы почти два десятка БпЛА врага!
Прямая речь: "По предварительной информации, в Киеве предварительно без пострадавших и разрушений.
Данные оперативной сводки постоянно обновляются и уточняются".