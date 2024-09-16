Прикордонники збили зі стрілецької зброї "Шахед": упав на поле

Прикордонники збили російський "Шахед" зі стрілецької зброї у Сумській області, дрон упав на полі і не здетонував.

Джерело: ДПСУ у Telegram

Дослівно служба: "На Сумщині прикордонники зі стрілецької зброї збили ударний БпЛА типу "Шахед". Після падіння безпілотник не здетонував".

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Фото ДПСУ

Деталі: ДПСУ також показала фото цілого російського дрона, який знайшли на полі.

фото ДПСУ

Передісторія: