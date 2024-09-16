Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Прикордонники збили зі стрілецької зброї "Шахед": упав на поле

Ірина БалачукПонеділок, 16 вересня 2024, 11:47
Прикордонники збили зі стрілецької зброї Шахед: упав на поле
Фото ДПСУ

Прикордонники збили російський "Шахед" зі стрілецької зброї у Сумській області, дрон упав на полі і не здетонував.

Джерело: ДПСУ у Telegram

Дослівно служба: "На Сумщині прикордонники зі стрілецької зброї збили ударний БпЛА типу "Шахед". Після падіння безпілотник не здетонував". 

Реклама:
 
Фото ДПСУ

Деталі: ДПСУ також показала фото цілого російського дрона, який знайшли на полі. 

 
фото ДПСУ

Передісторія:

  • В ніч на 16 вересня росіяни атакували Україну 56 ударними БпЛА типу Shahed-131/136, ППО знищила 53 з них, ще три були локаційно втрачені.

ШахедПрикордонна службаСумська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський почав візит до США: Представлю План перемоги лідерам країн-партнерів

Повторне забруднення рухається руслом річки Сейм – Міндовкілля

У МЗС України попередили Лукашенка про наслідки його зустрічі з Пушиліним

З жовтня 2022 року росіяни завдали понад тисячу ударів по українській енергетиці

Трамп відмовився від других дебатів із Гарріс

інфографікаУ Києві утримується висока забрудненість повітря

Усі новини...
Шахед
Уламки "Шахеда" поранили жінку на Київщині – ОВА
ППО знищила 53 із 56 "Шахедів": Повітряні сили назвали основний напрямок удару РФ
ППО збила ракету та 10 "Шахедів" за ніч
Останні новини
00:31
кіберспортNAVI виграли престижний турнір
00:19
фото, доповненоАтака КАБ на Запоріжжя: п’ятеро поранених і зруйновані будівлі
23:45
Трамп заявив, що не балотуватиметься знову, якщо програє цього року
23:30
Росіяни скинули 27 КАБів на Курську область – Генштаб
23:14
У Запоріжжі пролунали вибухи
23:04
Зеленський заявив, що "план" соратника Трампа призвів би до глобального конфлікту
22:37
У Кишиневі прибічники олігарха-втікача Шора мітингували проти євроінтеграції
22:14
відеоЗеленський почав візит до США: Представлю План перемоги лідерам країн-партнерів
22:11
У США загублений кіт повернувся додому, самотужки подолавши майже 1500 кілометрів
21:51
У Тернополі стався вибух на трансформаторній підстанції, дві вулиці без світла
Усі новини...
Реклама:
Реклама: