Прикордонники збили зі стрілецької зброї "Шахед": упав на поле
Понеділок, 16 вересня 2024, 11:47
Прикордонники збили російський "Шахед" зі стрілецької зброї у Сумській області, дрон упав на полі і не здетонував.
Джерело: ДПСУ у Telegram
Дослівно служба: "На Сумщині прикордонники зі стрілецької зброї збили ударний БпЛА типу "Шахед". Після падіння безпілотник не здетонував".
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Деталі: ДПСУ також показала фото цілого російського дрона, який знайшли на полі.
Передісторія:
- В ніч на 16 вересня росіяни атакували Україну 56 ударними БпЛА типу Shahed-131/136, ППО знищила 53 з них, ще три були локаційно втрачені.