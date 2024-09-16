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Пограничники сбили из стрелкового оружия "Шахед": упал на поле

Ирина БалачукПонедельник, 16 сентября 2024, 11:47
Пограничники сбили из стрелкового оружия Шахед: упал на поле
Фото ГПСУ

Пограничники сбили российский "Шахед" из стрелкового оружия в Сумской области, дрон упал на поле и не сдетонировал.

Источник: ГПСУ в Telegram

Дословно служба: "На Сумщине пограничники из стрелкового оружия сбили ударный БпЛА типа "Шахед". После падения беспилотник не сдетонировал". 

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фото гпсу

Детали: ГПСУ также показала фото целого российского дрона, который нашли на поле. 

 
фото гпсу

Предыстория:

  • В ночь на 16 сентября росияне атаковали Украину 56 ударными БПЛА типа Shahed-131/136, ПВО уничтожила 53 из них, еще три были локационно потеряны.

ШахедПограничная службаСумская область
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