Пограничники сбили из стрелкового оружия "Шахед": упал на поле

Пограничники сбили российский "Шахед" из стрелкового оружия в Сумской области, дрон упал на поле и не сдетонировал.

Источник: ГПСУ в Telegram

Дословно служба: "На Сумщине пограничники из стрелкового оружия сбили ударный БпЛА типа "Шахед". После падения беспилотник не сдетонировал".

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фото гпсу

Детали: ГПСУ также показала фото целого российского дрона, который нашли на поле.

фото гпсу

Предыстория: