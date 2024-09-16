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РФ поширила фейк про нібито намір України вдарити по власному дитсадку чи лікарні

"Українська правда", Станіслав ПогоріловПонеділок, 16 вересня 2024, 12:12
РФ поширила фейк про нібито намір України вдарити по власному дитсадку чи лікарні
Фото: Getty Images

Російські пропагандистські медіа поширили неправдиву інформацію, що Україна нібито готує "інсценування російського ракетного удару по дитячому закладу, дитячому садку чи лікарні на підконтрольній Києву території". У ЦПД наголосили, що такі заяви – відверта дезінформація.

Джерело: пропагандистське агентство "РИА. Новости", Служба зовнішньої розвідки РФ, Центр протидії дезінформації при РНБО

Деталі: Росіяни стверджують, що за допомогою такої провокації Україна нібито розраховує "підвищити бойовий дух серед бійців ЗСУ", "обґрунтувати зняття країнами Заходу обмежень на використання далекобійних ракет вглиб території Росії", а також "залучити підтримку країн Глобального Півдня".

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ЦПД негайно відреагував на цей фейк, наголосивши, що такі заяви – відверта дезінформація, яка не має нічого спільного з реальністю та може свідчити про підготовку ворогом чергових ударів по цивільних об'єктах.

Дослівно ЦПД: "Росія продовжує використовувати дезінформаційні кампанії, щоб виправдати масові злочини своєї армії, серед яких – удари по цивільних об'єктах, включно з дитячими установами."

Більше деталей: У Центрі також нагадали, що подібні спроби перекладати відповідальність на Україну вже спостерігалися під час окупації Бучі та після ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит".

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Передісторія: На початку 2024 року тодішній секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що спецслужби РФ щотижня поширюють 166 млн дезінформаційних постів про Україну на таких платформах, як Telegram, Facebook, Instagram і Х.

дезінформаціяРосія
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