РФ поширила фейк про нібито намір України вдарити по власному дитсадку чи лікарні
Російські пропагандистські медіа поширили неправдиву інформацію, що Україна нібито готує "інсценування російського ракетного удару по дитячому закладу, дитячому садку чи лікарні на підконтрольній Києву території". У ЦПД наголосили, що такі заяви – відверта дезінформація.
Джерело: пропагандистське агентство "РИА. Новости", Служба зовнішньої розвідки РФ, Центр протидії дезінформації при РНБО
Деталі: Росіяни стверджують, що за допомогою такої провокації Україна нібито розраховує "підвищити бойовий дух серед бійців ЗСУ", "обґрунтувати зняття країнами Заходу обмежень на використання далекобійних ракет вглиб території Росії", а також "залучити підтримку країн Глобального Півдня".
ЦПД негайно відреагував на цей фейк, наголосивши, що такі заяви – відверта дезінформація, яка не має нічого спільного з реальністю та може свідчити про підготовку ворогом чергових ударів по цивільних об'єктах.
Дослівно ЦПД: "Росія продовжує використовувати дезінформаційні кампанії, щоб виправдати масові злочини своєї армії, серед яких – удари по цивільних об'єктах, включно з дитячими установами."
Більше деталей: У Центрі також нагадали, що подібні спроби перекладати відповідальність на Україну вже спостерігалися під час окупації Бучі та після ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит".
Передісторія: На початку 2024 року тодішній секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що спецслужби РФ щотижня поширюють 166 млн дезінформаційних постів про Україну на таких платформах, як Telegram, Facebook, Instagram і Х.