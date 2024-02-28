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Данілов: Спецслужби РФ поширюють 166 млн дезінформаційних постів про Україну щотижня

Валентина РоманенкоСереда, 28 лютого 2024, 13:44
Данілов: Спецслужби РФ поширюють 166 млн дезінформаційних постів про Україну щотижня
Олексій Данілов. фото РНБО

Секретар РНБО України Олексій Данілов каже, що Росія значно посилила свої дезінформаційні кампанії, щоб посіяти розбрат і вплинути на громадську думку, маючи спеціальні підрозділи, призначені для кожної країни, де проходять вибори в Європі.

Джерело: Данілов в інтерв'ю The Times

Деталі: За словами секретаря РНБО, російські агенти поширюють 166 мільйонів дезінформаційних постів про Україну на таких платформах, як Telegram, Facebook, Instagram і Twitter щотижня.

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З них, наприклад, 36 мільйонів минулого тижня були спрямовані на дискредитацію українських посадовців; 23,5 мільйона – на припинення політичної та військової єдності; 51 мільйон – на деморалізацію армії; і 55 мільйонів – на деморалізацію громадськості.

Данілов каже, що РФ розробила інструмент штучного інтелекту, який використовує для втручання у вибори у Великій Британії та Сполучених Штатах у "експоненціально більшому" масштабі, ніж будь-коли раніше.

Раніше Москва покладалася на незліченну кількість хакерів, які поширювали дезінформацію з "фабрики тролів" у Санкт-Петербурзі в соціальних мережах, таких як Telegram, Twitter, Facebook та Instagram. Тепер "два-три" агенти можуть створювати "десятки тисяч" фейкових акаунтів, сказав Данілов, додавши: "Штучний інтелект – це величезний крок вперед для Росії".

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Теми: дезінформаціявійнаРосіяДанілов
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