РФ распространила фейк о якобы намерении Украины ударить по собственному детсаду или больнице
Российские пропагандистские медиа распространили ложную информацию, что Украина якобы готовит "инсценировку российского ракетного удара по детскому учреждению, детскому саду или больнице на подконтрольной Киеву территории". В ЦПД заявили, что такие заявления – откровенная дезинформация.
Источник: пропагандистское агентство "РИА. Новости", Служба внешней разведки РФ, Центр противодействия дезинформации при СНБО
Детали: Россияне утверждают, что с помощью такой провокации Украина якобы рассчитывает "повысить боевой дух среди бойцов ВСУ", "обосновать снятие странами Запада ограничений на использование дальнобойных ракет вглубь территории России", а также "привлечь поддержку стран Глобального Юга".
ЦПД немедленно отреагировал на этот фейк, отметив, что такие заявления – откровенная дезинформация, которая не имеет ничего общего с реальностью и может свидетельствовать о подготовке врагом очередных ударов по гражданским объектам.
Дословно ЦПД: "Россия продолжает использовать дезинформационные кампании, чтобы оправдать массовые преступления своей армии, среди которых – удары по гражданским объектам, включая детские учреждения."
Больше деталей: В Центре также напомнили, что подобные попытки перекладывать ответственность на Украину уже наблюдались во время оккупации Бучи и после ракетного удара по детской больнице "Охматдет".
Предыстория: В начале 2024 года тогдашний секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что спецслужбы РФ еженедельно распространяют 166 млн дезинформационных постов об Украине на таких платформах, как Telegram, Facebook, Instagram и Х.