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РФ распространила фейк о якобы намерении Украины ударить по собственному детсаду или больнице

"Украинская правда", Станислав ПогориловПонедельник, 16 сентября 2024, 12:12
РФ распространила фейк о якобы намерении Украины ударить по собственному детсаду или больнице
Фото: Getty Images

Российские пропагандистские медиа распространили ложную информацию, что Украина якобы готовит "инсценировку российского ракетного удара по детскому учреждению, детскому саду или больнице на подконтрольной Киеву территории". В ЦПД заявили, что такие заявления – откровенная дезинформация.

Источник: пропагандистское агентство "РИА. Новости", Служба внешней разведки РФ, Центр противодействия дезинформации при СНБО

Детали: Россияне утверждают, что с помощью такой провокации Украина якобы рассчитывает "повысить боевой дух среди бойцов ВСУ", "обосновать снятие странами Запада ограничений на использование дальнобойных ракет вглубь территории России", а также "привлечь поддержку стран Глобального Юга".

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ЦПД немедленно отреагировал на этот фейк, отметив, что такие заявления – откровенная дезинформация, которая не имеет ничего общего с реальностью и может свидетельствовать о подготовке врагом очередных ударов по гражданским объектам.

Дословно ЦПД: "Россия продолжает использовать дезинформационные кампании, чтобы оправдать массовые преступления своей армии, среди которых – удары по гражданским объектам, включая детские учреждения."

Больше деталей: В Центре также напомнили, что подобные попытки перекладывать ответственность на Украину уже наблюдались во время оккупации Бучи и после ракетного удара по детской больнице "Охматдет".

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Предыстория: В начале 2024 года тогдашний секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что спецслужбы РФ еженедельно распространяют 166 млн дезинформационных постов об Украине на таких платформах, как Telegram, Facebook, Instagram и Х.

дезинформацияРосcия
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