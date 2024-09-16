Российские пропагандистские медиа распространили ложную информацию, что Украина якобы готовит "инсценировку российского ракетного удара по детскому учреждению, детскому саду или больнице на подконтрольной Киеву территории". В ЦПД заявили, что такие заявления – откровенная дезинформация.

Источник: пропагандистское агентство "РИА. Новости", Служба внешней разведки РФ, Центр противодействия дезинформации при СНБО

Детали: Россияне утверждают, что с помощью такой провокации Украина якобы рассчитывает "повысить боевой дух среди бойцов ВСУ", "обосновать снятие странами Запада ограничений на использование дальнобойных ракет вглубь территории России", а также "привлечь поддержку стран Глобального Юга".

Реклама:

ЦПД немедленно отреагировал на этот фейк, отметив, что такие заявления – откровенная дезинформация, которая не имеет ничего общего с реальностью и может свидетельствовать о подготовке врагом очередных ударов по гражданским объектам.

Дословно ЦПД: "Россия продолжает использовать дезинформационные кампании, чтобы оправдать массовые преступления своей армии, среди которых – удары по гражданским объектам, включая детские учреждения."

Больше деталей: В Центре также напомнили, что подобные попытки перекладывать ответственность на Украину уже наблюдались во время оккупации Бучи и после ракетного удара по детской больнице "Охматдет".

РЕКЛАМА:

Предыстория: В начале 2024 года тогдашний секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что спецслужбы РФ еженедельно распространяют 166 млн дезинформационных постов об Украине на таких платформах, как Telegram, Facebook, Instagram и Х.