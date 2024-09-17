Британія не дозволить Україні бити по цілях у Росії без згоди Штатів – ЗМІ

Як пише The Times, Британія "сама не діятиме" щодо надання Україні дозволу завдавати ударів далекобійною зброєю по цілях у Росії, оскільки американські системи наведення вирішальні в цьому питанні.

Джерело: The Times із посиланням на джерела

Деталі: У публікації зазначається, що Британія не дозволить Україні використовувати ракети дальнього радіусу дії проти цілей у Росії без згоди Сполучених Штатів.

Реклама:

Президент Зеленський закликав Велику Британію та США подолати свій "страх" і проявити "рішучість" у цьому питанні.

Крім того, 5 колишніх міністрів оборони експрем'єр закликали главу британського уряду Кіра Стармера діяти в односторонньому порядку. Вони попередили, що зволікання лише підбадьорить правителя Кремля Володимира Путіна.

Однак, зазначає The Times, Велика Британія "сама не діятиме", оскільки американські системи наведення вважаються вирішальними для того, щоб ракети (Storm Shadow – ред.) влучали в ціль.

РЕКЛАМА:

Влада Британії вважає, що США, швидше за все, дадуть "зелене світло" на Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку, хоча в адміністрації президента Байдена існують розбіжності.

Що передувало: Стармер заявив, що остаточне рішення щодо застосування ракет Storm Shadow вглиб території РФ ще не ухвалено, однак натякнув, що у цьому питанні можливий подальший розвиток.

ЗМІ раніше повідомили, що США і Британія домовилися разом з іншими союзниками дозволити Україні вражати військові цілі на території Росії ракетами Storm Shadow, що є давньою вимогою Києва.

Однак згодом у Білому домі заявили, що США не робитимуть оголошень про зміну політики щодо надання Україні дозволу на використання ракет дальнього радіуса дії після зустрічі Байдена зі Стармером.