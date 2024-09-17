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Британия не позволит Украине бить по целям в России без согласия Штатов – СМИ

Ольга ГлущенкоВторник, 17 сентября 2024, 01:46
Британия не позволит Украине бить по целям в России без согласия Штатов – СМИ
РАКЕТА STORM SHADOW ПОД КРЫЛОМ САМОЛЕТА, ФОТО: ARMYINFORM

Как пишет The Times, Британия "сама не будет действовать" относительно предоставления Украине разрешения наносить удары дальнобойным оружием по целям в России, поскольку американские системы наведения решающие в этом вопросе.

Источник: The Times со ссылкой на источники

Детали: В публикации отмечается, что Великобритания не позволит Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия против целей в России без согласия Соединенных Штатов.

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Президент Зеленский призвал Великобританию и США преодолеть свой "страх" и проявить "решимость" в этом вопросе.

Кроме того, 5 бывших министров обороны экс-премьер призвали главу британского правительства Кира Стармера действовать в одностороннем порядке. Они предупредили, что промедление лишь подбодрит правителя Кремля Владимира Путина.

Однако, отмечает The Times, Великобритания "сама не будет действовать", поскольку американские системы наведения считаются решающими для того, чтобы ракеты (Storm Shadow - ред.) попадали в цель.

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Власти Британии считают, что США, скорее всего, дадут "зеленый свет" на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, хотя в администрации президента Байдена существуют разногласия.

Напомним: Стармер заявил, что окончательное решение по применению ракет Storm Shadow вглубь территории РФ еще не принято, однако намекнул, что в этом вопросе возможно дальнейшее развитие.

СМИ ранее сообщили, что США и Британия договорились вместе с другими союзниками позволить Украине поражать военные цели на территории России ракетами Storm Shadow, что является давним требованием Киева.

Однако впоследствии в Белом доме заявили, что США не будут делать объявлений об изменении политики по предоставлению Украине разрешения на использование ракет дальнего радиуса действия после встречи Байдена со Стармером.

ВеликобританияСШАРосcиявойна
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