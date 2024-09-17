Байден і Трамп поговорили телефоном після ймовірного замаху
Вівторок, 17 вересня 2024, 05:10
Президент Байден і колишній президент Трамп поговорили по телефону в понеділок після ймовірного замаху на Трампа на його полі для гольфу у Флориді.
Джерело: The Hill із посиланням на Трампа і Білий дім
Пряма мова Трампа: "У нас була дуже приємна розмова. Йшлося про захист Секретної служби".
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Деталі: Білий дім охарактеризував дзвінок як "сердечний" і зазначив, що Байден "висловив полегшення від того, що Трамп у безпеці".
Раніше в понеділок Байден сказав, що Секретній службі "потрібно більше допомоги".
Пряма мова Байдена: "Я вважаю, що Конгрес має відповісти на їхні потреби, якщо їм справді потрібно більше співробітників Секретної служби. Тож про це ми будемо говорити".
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Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що 15 вересня неподалік гольф-клубу кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа Trump West Palm Beach у Флориді сталася стрілянина. ЗМІ писали що, що політик у цей час був у клубі. За словами джерел, стрілянина була не по Трампу, стрільці цілилися один в одного. Кандидат у президенти жодним чином не постраждав.
- Водночас спецслужби, зокрема ФБР, повідомили, що після цієї стрілянини розслідують можливий замах на Трампа.
- Президент США Джо Байден високо оцінив роботу Секретної служби та правоохоронних органів після цього інциденту, заявивши, що відчув "полегшення", почувши, що Трамп не постраждав.
- Видання CNN повідомило, що підозрюваного в імовірній спробі замаху на Трампа Райана Веслі Рута затримали. Видання також зазначило, що він висловлював у соцмережах підтримку Україні після вторгнення Росії.
- Трамп дістав поранення вуха під час замаху на нього на передвиборчому мітингу в Пенсільванії 13 липня.