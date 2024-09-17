Байден і Трамп поговорили телефоном після ймовірного замаху

Президент Байден і колишній президент Трамп поговорили по телефону в понеділок після ймовірного замаху на Трампа на його полі для гольфу у Флориді.

Джерело: The Hill із посиланням на Трампа і Білий дім

Пряма мова Трампа: "У нас була дуже приємна розмова. Йшлося про захист Секретної служби".

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Деталі: Білий дім охарактеризував дзвінок як "сердечний" і зазначив, що Байден "висловив полегшення від того, що Трамп у безпеці".

Раніше в понеділок Байден сказав, що Секретній службі "потрібно більше допомоги".

Пряма мова Байдена: "Я вважаю, що Конгрес має відповісти на їхні потреби, якщо їм справді потрібно більше співробітників Секретної служби. Тож про це ми будемо говорити".

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