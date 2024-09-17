Над Миколаївщиною збили 7 "Шахедів" – ОВА
Вівторок, 17 вересня 2024, 07:35
Уночі 17 вересня Сили оборони збили 7 російських "Шахедів" у Миколаївській області.
Джерело: голова ОВА Віталій Кім у Telegram
Пряма мова Кіма: "У ніч на 17 вересня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено сім БпЛА типу "Shahed 131/136".
Деталі: Голова ОВА додав, що о 2:37 17 вересня окупанти обстріляли з мінометів акваторію Очаківської громади у Миколаївському районі.
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За попередніми даними, минулося без постраждалих.
Передісторія:
- Увечері 16 вересня російські війська запустили ударні безпілотники на територію України.