Над Миколаївщиною збили 7 "Шахедів" – ОВА

Уночі 17 вересня Сили оборони збили 7 російських "Шахедів" у Миколаївській області.

Джерело: голова ОВА Віталій Кім у Telegram

Пряма мова Кіма: "У ніч на 17 вересня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено сім БпЛА типу "Shahed 131/136".



Деталі: Голова ОВА додав, що о 2:37 17 вересня окупанти обстріляли з мінометів акваторію Очаківської громади у Миколаївському районі.

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За попередніми даними, минулося без постраждалих.

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