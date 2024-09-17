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Над Николаевской областью сбили 7 "Шахедов" – ОВА

Ирина БалачукВторник, 17 сентября 2024, 07:35
Над Николаевской областью сбили 7 Шахедов – ОВА
Сбитый "Шахед". Фото иллюстративное из Telegram ГПСУ

Ночью 17 сентября Силы обороны сбили 7 российских "Шахедов" в Николаевской области.

Источник: глава ОВА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь Кима: "Ночью 17 сентября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено семь БпЛА типа "Shahed 131/136"".

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Детали: Глава ОВА добавил, что в 2:37 17 сентября оккупанты обстреляли из минометов акваторию Очаковской общины в Николаевском районе.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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Николаевская областьШахедПВО
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