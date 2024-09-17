Над Николаевской областью сбили 7 "Шахедов" – ОВА
Вторник, 17 сентября 2024, 07:35
Ночью 17 сентября Силы обороны сбили 7 российских "Шахедов" в Николаевской области.
Источник: глава ОВА Виталий Ким в Telegram
Прямая речь Кима: "Ночью 17 сентября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено семь БпЛА типа "Shahed 131/136"".
Реклама:
Детали: Глава ОВА добавил, что в 2:37 17 сентября оккупанты обстреляли из минометов акваторию Очаковской общины в Николаевском районе.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Предыстория:
РЕКЛАМА:
- Вечером 16 сентября российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины.