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Росіяни атакували КАБами Херсонщину: зруйнували пункт незламності і будинки

Ірина БалачукВівторок, 17 вересня 2024, 09:57
Росіяни атакували КАБами Херсонщину: зруйнували пункт незламності і будинки
Фото ОВА

Уночі 17 вересня російські війська атакували з авіації Херсонську область, у результаті чого спалахнули пожежі, зруйновані пункт незламності та житлові будинки.

Джерело: Херсонська ОВА у Telegram

Дослівно ОВА: "Через удари керованими авіабомбами в одному з населених пунктів Бериславського району знищено Пункт Незламності та житлові будинки. Також на місцях влучань виникли пожежі". 

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Фото ОВА

Деталі: Влада опублікувала фото наслідків російських ударів.   

 
фото ова

Водночас повідомляється, що інформація про постраждалих не надходила.

Херсонська областьвійна
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