Росіяни атакували КАБами Херсонщину: зруйнували пункт незламності і будинки
Вівторок, 17 вересня 2024, 09:57
Уночі 17 вересня російські війська атакували з авіації Херсонську область, у результаті чого спалахнули пожежі, зруйновані пункт незламності та житлові будинки.
Джерело: Херсонська ОВА у Telegram
Дослівно ОВА: "Через удари керованими авіабомбами в одному з населених пунктів Бериславського району знищено Пункт Незламності та житлові будинки. Також на місцях влучань виникли пожежі".
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Деталі: Влада опублікувала фото наслідків російських ударів.
Водночас повідомляється, що інформація про постраждалих не надходила.