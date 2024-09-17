Росіяни атакували КАБами Херсонщину: зруйнували пункт незламності і будинки

Уночі 17 вересня російські війська атакували з авіації Херсонську область, у результаті чого спалахнули пожежі, зруйновані пункт незламності та житлові будинки.

Джерело: Херсонська ОВА у Telegram

Дослівно ОВА: "Через удари керованими авіабомбами в одному з населених пунктів Бериславського району знищено Пункт Незламності та житлові будинки. Також на місцях влучань виникли пожежі".

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Фото ОВА

Деталі: Влада опублікувала фото наслідків російських ударів.

фото ова

Водночас повідомляється, що інформація про постраждалих не надходила.