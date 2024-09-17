Россияне атаковали УАБами Херсонщину: разрушили пункт несокрушимости и дома

Ночью 17 сентября российские войска атаковали из авиации Херсонскую область, в результате чего вспыхнули пожары, разрушены пункт несокрушимости и жилые дома.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "Из-за ударов управляемыми авиабомбами в одном из населенных пунктов Бериславского района уничтожен Пункт несокрушимости и жилые дома. Также на местах попаданий возникли пожары".

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фото ова

Детали: Власти опубликовали фото последствий российских ударов.

фото ова

В то же время сообщается, что информация о пострадавших не поступала.