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Россияне атаковали УАБами Херсонщину: разрушили пункт несокрушимости и дома

Ирина БалачукВторник, 17 сентября 2024, 09:57
Россияне атаковали УАБами Херсонщину: разрушили пункт несокрушимости и дома
Фото ОВА

Ночью 17 сентября российские войска атаковали из авиации Херсонскую область, в результате чего вспыхнули пожары, разрушены пункт несокрушимости и жилые дома.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "Из-за ударов управляемыми авиабомбами в одном из населенных пунктов Бериславского района уничтожен Пункт несокрушимости и жилые дома. Также на местах попаданий возникли пожары". 

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фото ова

Детали: Власти опубликовали фото последствий российских ударов.  

 
фото ова

В то же время сообщается, что информация о пострадавших не поступала.

Херсонская областьвойна
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