Страта мечем українського бійця: СБУ та прокурори ведуть невідкладні слідчі та розшукові дії

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом ймовірної страти українського військовослужбовця представниками Збройних сил Росії.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора

Деталі: За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Зазначається, що 17 вересня 2024 року в одному з Telegram-каналів було опубліковано допис щодо ймовірної страти українського захисника представниками ЗС РФ у місті Новогродівка. На оприлюднених фото видно, що окупанти встромили меч із написом "За Курськ" у військовослужбовця Сил оборони України. На зображенні у вбитого військовослужбовця відсутнє екіпірування, а на одній з рук є липка стрічка.

В ОГП зазначають, що наразі проводиться низка невідкладних слідчих та розшукових дій. Досліджуються обставини вчиненого правопорушення для встановлення причетних та винних осіб. У рамках кримінального провадження спрямовано доручення та запити до відповідних компетентних служб та установ.

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Пряма мова генпрокурора Андрія Костіна: "Злочинний режим продовжує цілеспрямовану політику зі знищення всього українського, демонструючи на увесь світ свою надзвірячу жорстокість та цинічно зневажаючи будь-які цінності та норми цивілізованого світу.

Наша мета — знайти і покарати кожного, хто причетний до цих злочинів. Світ має бачити звірства окупантів і рішуче реагувати на кожен такий випадок. Лише спільними зусиллями ми можемо покарати це зло".