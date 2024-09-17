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Казнь мечом украинского бойца: СБУ и прокуроры ведут неотложные следственные действия

Валентина РоманенкоВторник, 17 сентября 2024, 10:58
Казнь мечом украинского бойца: СБУ и прокуроры ведут неотложные следственные действия
иллюстративное фото прокурора Донецкой облпрокуратуры

Правоохранители начали расследование по факту вероятной казни украинского военнослужащего представителями Вооруженных сил России.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора

Детали: Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

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Досудебное расследование осуществляют следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Отмечается, что 17 сентября 2024 года в одном из Telegram-каналов было опубликовано сообщение о вероятной казни украинского защитника представителями ВС РФ в городе Новогродовка. На обнародованных фото видно, что оккупанты вонзили меч с надписью "За Курск" в военнослужащего Сил обороны Украины. На изображении у убитого военнослужащего отсутствует экипировка, а на одной из рук есть липкая лента.

В ОГП отмечают, что сейчас проводится ряд неотложных следственных и розыскных действий. Исследуются обстоятельства совершенного правонарушения для установления причастных и виновных лиц. В рамках уголовного производства направлены поручения и запросы в соответствующие компетентные службы и учреждения.

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Прямая речь генпрокурора Андрея Костина: "Преступный режим продолжает целенаправленную политику по уничтожению всего украинского, демонстрируя на весь мир свою сверхзвериную жестокость и цинично попирая любые ценности и нормы цивилизованного мира.

Наша цель - найти и наказать каждого, кто причастен к этим преступлениям. Мир должен видеть зверства оккупантов и решительно реагировать на каждый такой случай. Только совместными усилиями мы можем наказать это зло".

военные преступленияОфис генпрокурора
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