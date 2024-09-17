Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Подоляк про план перемоги: Жодного заморожування, припинення вогню і передачі Росії територій

Валентина РоманенкоВівторок, 17 вересня 2024, 15:20
Подоляк про план перемоги: Жодного заморожування, припинення вогню і передачі Росії територій
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк запевняє, що наразі не існує жодного плану з припинення війни, де фігурувало б заморожування конфлікту, припинення вогню або передача Росії якихось територій.

Джерело: Подоляк в ефірі телеканалу "Настоящее время"

Пряма мова: "Про це президент неодноразово говорив, це чітко домінантна позиція: жодного заморожування конфлікту, бо воно не призведе до фіналу війни як такої, а призведе тільки до отримання Росією можливості накопичити додаткові ресурси і продовжити вже третім етапом більш масові вбивства цивільного населення в Україні. Тому, звичайно ж, немає жодних концепцій поступки територій, немає жодних концепцій заморозки конфлікту".

Реклама:

Деталі: Радник Єрмака наголосив, що офіційна позиція Києва лише одна: війна має закінчитися поразкою Росії.

"Поразку Російської Федерації можна забезпечити певною кількістю зброї як такої. Тобто, грубо кажучи, військовий, дипломатичний, економічний і політичний примус, - сказав Подоляк. - Плюс Курська операція, яка показує, що дійсно можна ефективно працювати, зокрема на території Росії, приносячи туди і масштабуючи там війну".

За словами радника, Курська операція фігурує в "плані перемоги" Володимира Зеленського.

РЕКЛАМА:

"Це, по-перше, суттєво впливатиме на ті соціальні настрої, які є в Росії. По-друге, це буде суттєво тиснути на путінське оточення і вести до фіналу цієї війни", - упевнений він.

За словами Подоляка, західні союзники зацікавлені в тому, щоб міжнародне право домінувало, але для цього мають бути тактичні або стратегічні поразки Російській Федерації, тому що все інше призводитиме лише до ескалації.

Пряма мова: "Якраз таки неправильний фінал цієї війни призведе до ескалації ситуації не тільки у Східній Європі, а й у Європі загалом, і це очевидно для наших західних союзників. Інше питання - бюрократія, швидкість ухвалення рішень, готовність дійсно перестати ховатися за ось цими міфічними "червоними лініями", точніше міркувати про них, тощо. Але з цим працює українська дипломатія, президент України інтенсивно говорить про це на різних майданчиках".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 16 вересня заявив, що Україна визначила необхідні пункти плану перемоги у війні проти РФ та готова вже наступного тижня представити його союзникам.

Офіс президентавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський почав візит до США: Представлю План перемоги лідерам країн-партнерів

Повторне забруднення рухається руслом річки Сейм – Міндовкілля

У МЗС України попередили Лукашенка про наслідки його зустрічі з Пушиліним

З жовтня 2022 року росіяни завдали понад тисячу ударів по українській енергетиці

Трамп відмовився від других дебатів із Гарріс

інфографікаУ Києві утримується висока забрудненість повітря

Усі новини...
Офіс президента
Уряд Єрмака
ОП обурив пост Залужного із подякою волонтерському фонду. Побачили зв’язок із Порошенком – ексрадниця
"Велике перезавантаження" уряду: які кадрові зміни Рада розгляне цього тижня
Останні новини
22:14
відеоЗеленський почав візит до США: Представлю План перемоги лідерам країн-партнерів
22:11
У США загублений кіт повернувся додому, самотужки подолавши майже 1500 кілометрів
21:51
У Тернополі стався вибух на трансформаторній підстанції, дві вулиці без світла
21:32
Зеленський прибув до Нью-Йорка – ЗМІ
21:23
На Херсонщині через ворожий обстріл загинула жінка
21:07
Зеленський про телемарафон: Канали вільні показувати те, що хочуть
20:52
Швейцарці на референдумі відкинули пенсійну і екологічну реформи
20:37
Повторне забруднення рухається руслом річки Сейм – Міндовкілля
20:19
доповненоРосіяни обстріляли Краматорськ: 5 поранених, 16-річна дівчина у важкому стані
20:12
Партія Шольца випереджає ультраправих на земельних виборах у Бранденбурзі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: