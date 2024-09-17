Подоляк про план перемоги: Жодного заморожування, припинення вогню і передачі Росії територій

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк запевняє, що наразі не існує жодного плану з припинення війни, де фігурувало б заморожування конфлікту, припинення вогню або передача Росії якихось територій.

Джерело: Подоляк в ефірі телеканалу "Настоящее время"

Пряма мова: "Про це президент неодноразово говорив, це чітко домінантна позиція: жодного заморожування конфлікту, бо воно не призведе до фіналу війни як такої, а призведе тільки до отримання Росією можливості накопичити додаткові ресурси і продовжити вже третім етапом більш масові вбивства цивільного населення в Україні. Тому, звичайно ж, немає жодних концепцій поступки територій, немає жодних концепцій заморозки конфлікту".

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Деталі: Радник Єрмака наголосив, що офіційна позиція Києва лише одна: війна має закінчитися поразкою Росії.

"Поразку Російської Федерації можна забезпечити певною кількістю зброї як такої. Тобто, грубо кажучи, військовий, дипломатичний, економічний і політичний примус, - сказав Подоляк. - Плюс Курська операція, яка показує, що дійсно можна ефективно працювати, зокрема на території Росії, приносячи туди і масштабуючи там війну".

За словами радника, Курська операція фігурує в "плані перемоги" Володимира Зеленського.

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"Це, по-перше, суттєво впливатиме на ті соціальні настрої, які є в Росії. По-друге, це буде суттєво тиснути на путінське оточення і вести до фіналу цієї війни", - упевнений він.

За словами Подоляка, західні союзники зацікавлені в тому, щоб міжнародне право домінувало, але для цього мають бути тактичні або стратегічні поразки Російській Федерації, тому що все інше призводитиме лише до ескалації.

Пряма мова: "Якраз таки неправильний фінал цієї війни призведе до ескалації ситуації не тільки у Східній Європі, а й у Європі загалом, і це очевидно для наших західних союзників. Інше питання - бюрократія, швидкість ухвалення рішень, готовність дійсно перестати ховатися за ось цими міфічними "червоними лініями", точніше міркувати про них, тощо. Але з цим працює українська дипломатія, президент України інтенсивно говорить про це на різних майданчиках".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 16 вересня заявив, що Україна визначила необхідні пункти плану перемоги у війні проти РФ та готова вже наступного тижня представити його союзникам.