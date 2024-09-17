Подоляк о плане победы: Никакой заморозки, прекращения огня и передачи России территорий

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверяет, что на данный момент не существует ни одного плана по прекращению войны, где фигурировала бы заморозка конфликта, прекращение огня или передача России каких-то территорий.

Источник: Подоляк в эфире телеканала "Настоящее время"

Прямая речь: "Об этом президент неоднократно говорил, это четко доминирующая позиция: никакой заморозки конфликта, потому что она не приведет к финалу войны как таковой, а приведет только к получению Россией возможности накопить дополнительные ресурсы и продолжить уже третьим этапом более массовые убийства гражданского населения в Украине. Поэтому, конечно же, нет никаких концепций уступки территорий, нет никаких концепций заморозки конфликта".

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Детали: Советник Ермака подчеркнул, что официальная позиция Киева только одна: война должна закончиться поражением России.

"Поражение Российской Федерации можно обеспечить определенным количеством оружия как такового. То есть, грубо говоря, военное, дипломатическое, экономическое и политическое принуждение, – сказал Подоляк. – Плюс Курская операция, которая показывает, что действительно можно эффективно работать, в том числе на территории России, принося туда и масштабируя там войну".

По словам советника, Курская операция фигурирует в "плане победы" Владимира Зеленского.

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"Это, во-первых, будет существенно влиять на те социальные настроения, которые есть в России. Во-вторых, это будет существенно давить на путинское окружение и вести к финалу этой войны", – уверен он.

По словам Подоляка, западные союзники заинтересованы в том, чтобы международное право доминировало, но для этого должны быть тактические или стратегические поражения Российской Федерации, так как все остальное будет приводить только к эскалации.

Прямая речь: "Как раз таки неправильный финал этой войны приведет к эскалации ситуации не только в Восточной Европе, но и в Европе в целом, и это очевидно для наших западных союзников. Другой вопрос – бюрократия, скорость принятия решений, готовность действительно перестать скрываться за вот этими мифическими "красными линиями", вернее рассуждать о них, и так далее. Но с этим работает украинская дипломатия, президент Украины интенсивно говорит об этом на разных площадках".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 16 сентября заявил, что Украина определила необходимые пункты плана победы в войне против РФ и готова уже на следующей неделе представить его союзникам.