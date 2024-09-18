МЗС надішле ноту польській стороні через затримання Усика
Середа, 18 вересня 2024, 01:47
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що вважає дії щодо чемпіона Олександра Усика "непропорційними та неприпустимими" і надішле відповідну ноту польській стороні.
Джерело: Сибіга у X
Пряма мова: "Деталі мені повідомив наш Генконсул. Ми вважаємо такі дії непропорційними та неприпустимими щодо нашого чемпіона і надішлемо відповідну ноту польській стороні".
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Деталі: Сибіга написав, що негайно відреагував на затримання Усика в Кракові та сприяв його звільненню.
Він координував дії українських дипломатів, перебуваючи на кордоні України та Румунії, куди глава МЗС зараз прямує зі своїм першим закордонним візитом.
Нагадаємо:
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- Чемпіона світу WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика затримала поліція в аеропорту Кракова ввечері 17 вересня.
- Після опівночі президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з Усиком та повідомив, що його відпустили.
- Сам Усик повідомив, що в аеропорту Кракова, де його затримали, сталося непорозуміння та подякував українським дипломатам за підтримку.