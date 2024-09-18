МЗС надішле ноту польській стороні через затримання Усика

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що вважає дії щодо чемпіона Олександра Усика "непропорційними та неприпустимими" і надішле відповідну ноту польській стороні.

Джерело: Сибіга у X

Пряма мова: "Деталі мені повідомив наш Генконсул. Ми вважаємо такі дії непропорційними та неприпустимими щодо нашого чемпіона і надішлемо відповідну ноту польській стороні".

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Деталі: Сибіга написав, що негайно відреагував на затримання Усика в Кракові та сприяв його звільненню.

Він координував дії українських дипломатів, перебуваючи на кордоні України та Румунії, куди глава МЗС зараз прямує зі своїм першим закордонним візитом.

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