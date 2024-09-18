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МИД направит ноту польской стороне из-за задержания Усика

Алена ИвашкивСреда, 18 сентября 2024, 01:47
МИД направит ноту польской стороне из-за задержания Усика
Андрей Сибига разговаривает с Александром Усиком, скриншот видео

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что считает действия в отношении чемпиона Александра Усика "непропорциональными и недопустимыми" и направит соответствующую ноту польской стороне.

Источник: Сибига в X

Прямая речь: "Детали мне сообщил наш Генконсул. Мы считаем такие действия непропорциональными и недопустимыми в отношении нашего чемпиона и направим соответствующую ноту польской стороне".

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Детали: Сибига написал, что немедленно отреагировал на задержание Усика в Кракове и способствовал его освобождению.

Он координировал действия украинских дипломатов, находясь на границе Украины и Румынии, куда глава МИД сейчас направляется со своим первым зарубежным визитом.

Напомним: 

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МИДУсик
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