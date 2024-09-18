Мільйонні розкрадання на ремонті доріг: за ексголову Дніпропетровської ОВА внесли 30 млн застави

У справі про зловживання на понад 286 мільйонів, пов'язані з ремонтом доріг у Дніпропетровській області, за колишнього голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка внесли 30 мільйонів гривень застави.

Джерело: речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис і речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури САП Ольга Постолюк у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Чемерис: "За колишнього голову Дніпропетровської ОВА внесли заставу у визначеному слідчим суддею розмірі".

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Деталі: Постолюк зазначила, що наразі вирішується питання щодо оскарження рішення суду, який обрав Резніченку запобіжний захід у вигляді застави в 30 млн. Як відомо, прокурори просили арешту з альтернативою внесення застави 40 млн.

Що передувало: 12 вересня колишньому голові Дніпропетровської ОВА Валентину Резніченку оголосили підозру щодо можливої причетності до корупційної схеми під час ремонту доріг в області, внаслідок чого завдано збитків територіальній громаді на суму понад 286 млн грн.

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