Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Мільйонні розкрадання на ремонті доріг: за ексголову Дніпропетровської ОВА внесли 30 млн застави

Валентина РоманенкоСереда, 18 вересня 2024, 13:49
Мільйонні розкрадання на ремонті доріг: за ексголову Дніпропетровської ОВА внесли 30 млн застави
Валентин Резніченко. фото Дніпропетровської ОВА

У справі про зловживання на понад 286 мільйонів, пов'язані з ремонтом доріг у Дніпропетровській області, за колишнього голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка внесли 30 мільйонів гривень застави.

Джерело: речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис і речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури САП Ольга Постолюк у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Чемерис: "За колишнього голову Дніпропетровської ОВА внесли заставу у визначеному слідчим суддею розмірі".

Реклама:

Деталі: Постолюк зазначила, що наразі вирішується питання щодо оскарження рішення суду, який обрав Резніченку запобіжний захід у вигляді застави в 30 млн. Як відомо, прокурори просили арешту з альтернативою внесення застави 40 млн.

Що передувало: 12 вересня колишньому голові Дніпропетровської ОВА Валентину Резніченку оголосили підозру щодо можливої причетності до корупційної схеми під час ремонту доріг в області, внаслідок чого завдано збитків територіальній громаді на суму понад 286 млн грн.

Знати більше: Фітнес-тренерка на мільярд. Як компанія близької подруги керівника Дніпропетровської ОДА стала найбагатшою під час війни

Дніпропетровська областькорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок недільного обстрілу зросла до 22

фотоЗаступницю прокурора Запорізької області впіймали на хабарі – НАБУ

"Слідство.Інфо": Новий міністр агрополітики живе у квартирі тещі вартістю 18 мільйонів

Telegram буде "зливати" особисті дані тих, хто займається нелегальною діяльністю

Закон про заборону діяльності пов'язаних із РПЦ релігійних організацій набув чинності

Британська розвідка підтвердила, що росіяни сповільнилися на Покровському напрямку

Усі новини...
Дніпропетровська область
ЦПК: Колишньому голові Дніпропетровської ОВА Резніченку визначили 30 млн грн застави
На Дніпропетровщині від російських обстрілів постраждали троє людей
Росіяни гатили по Нікополю: поранили жінку
Останні новини
22:49
Новини економіки 23 вересня: квартира міністра, "зливи" Telegram, дорогі авто держохорони
22:27
Росіяни з кількох напрямків запустили ударні безпілотники
21:52
фотоBihus.Info знайшли у кількох депутатів незадекларовані люксові автівки
21:49
Президент Чехії знову закликає до "реалізму" щодо повернення Україною територій
21:42
Розкол у Федерації хокею України: два президенти і туманні перспективи
21:16
Шольц проти дальніх ударів по РФ: Несумісно з моєю особистою позицією
21:14
ДоповненоПрезидент Ірану заявив, що "прагне переговорів із Заходом" щодо війни в Україні
20:48
Метро на Виноградар коштуватиме на 8 млрд дорожче, ніж планувалося – Держаудитслужба
20:45
Військовий із собакою спав у тамбурі поїзда: пасажирка каже, його не пустили до вагона, УЗ спростовує
20:44
фотоУ Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок недільного обстрілу зросла до 22
Усі новини...
Реклама:
Реклама: