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Миллионные хищения на ремонте дорог: за экс-главу Днепропетровской ОВА внесли 30 млн залога

Валентина РоманенкоСреда, 18 сентября 2024, 13:49
Миллионные хищения на ремонте дорог: за экс-главу Днепропетровской ОВА внесли 30 млн залога
Валентин Резниченко. фото Днепропетровской ОВА

По делу о злоупотреблениях на более 286 миллионов, связанных с ремонтом дорог в Днепропетровской области, за бывшего главу Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко внесли 30 миллионов гривен залога.

Источник: пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис и спикер Специализированной антикоррупцинной прокуратуры САП Ольга Постолюк в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Чемерис: "За бывшего главу Днепропетровской ОГА внесли залог в определенном следственным судьей размере".

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Детали: Постолюк отметила, что сейчас решается вопрос об обжаловании решения суда, который избрал Резниченко меру пресечения в виде залога в 30 млн. Как известно, прокуроры просили ареста с альтернативой внесения залога 40 млн.

Что предшествовало: 12 сентября бывшему председателю Днепропетровской ОВА Валентину Резниченко объявили подозрение о возможной причастности к коррупционной схеме при ремонте дорог в области, в результате чего нанесен ущерб территориальной общине на сумму более 286 млн грн.

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Днепропетровская областькоррупция
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