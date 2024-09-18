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Сили оборони зупинили контрнаступ армії РФ на Курщині – представник комендатури

Валентина РоманенкоСереда, 18 вересня 2024, 17:10
Сили оборони зупинили контрнаступ армії РФ на Курщині – представник комендатури
мапа проєкту Deep State. скриншот

Контрнаступ Росії з метою відвоювання території, яка перебуває під контролем українських військ у Курській області, "зупинено".

Джерело: представник військової комендатури в Курській області Олексій Дмитрашківський в коментарі агентству AFP 18 вересня

Пряма мова: "Вони намагалися атакувати з флангів, але їх зупинили. Ситуацію було стабілізовано, і сьогодні все під контролем, вони не досягли успіху".

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Деталі: Зазначається, що український військовий визнав "невеликий успіх" військ РФ.

"Росіяни увійшли в один з населених пунктів. Вони почали бої за інший населений пункт, але на цьому все", - сказав він.

Дмитрашківський також заявив, що в результаті російських ударів по цьому району, коли Росія намагається знову захопити свою територію, з кінця серпня загинуло 23 цивільних особи, зазначивши, що вони гинуть, як і українські військові.

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Що передувало: 13 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни почали свої "швидкі наступальні дії" в Курській області РФ, проте не досягли якихось серйозних результатів.

Курська область війна
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