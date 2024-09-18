ВСУ остановили контрнаступление армии РФ на Курщине – представитель комендатуры

Контрнаступление России с целью отвоевания территории, находящейся под контролем украинских войск в Курской области, "остановлено".

Источник: представитель военной комендатуры в Курской области Алексей Дмитрашковский в комментарии агентству AFP 18 сентября

Прямая речь: "Они (россияне -ред.) пытались атаковать с флангов, но их остановили. Ситуация была стабилизирована, и сегодня все под контролем, они не достигли успеха".

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Детали: Отмечается, что украинский военный признал "небольшой успех" войск РФ.

"Россияне вошли в один из населенных пунктов. Они начали бои за другой населенный пункт, но на этом все", - сказал он.

Дмитрашковский также заявил, что в результате российских ударов по этому району, когда Россия пытается снова захватить свою территорию, с конца августа погибло 23 гражданских лица, отметив, что они гибнут, как и украинские военные.

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Что предшествовало: 13 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне начали свои "быстрые наступательные действия" в Курской области РФ, однако не достигли каких-то серьезных результатов.