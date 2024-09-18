У Денісової виявили ознаки незаконного збагачення: відкрили справу

Національне агентство із запобігання корупції виявило у колишньої омбудсменки Людмили Денісової ознаки незаконного збагачення та недостовірного декларування на понад 42 млн грн. Нацполіція розпочала кримінальні провадження.

Джерело: НАЗК у соцмережах

Деталі: Відомство не називає прізвище підозрюваної, але за обставинами справи можна зрозуміти, що йдеться про Денісову.

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Агентство провела повні перевірки декларацій за 2022 та 2023 роки і встановило в діях колишньої уповноваженої Верховної Ради з прав людини, яка на кінець 2023 року була членкинею правління Пенсійного фонду України, ознаки незаконного збагачення на майже 10 млн грн та ознаки недостовірного декларування на понад 32,4 млн грн.

За результатами перевірки декларації за 2022 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 12,4 млн грн, з яких 2,4 млн грн - не відображені відомості про дохід, за рахунок якого декларантка здійснила погашення позики перед банком, та вказала 10 млн грн, нібито отримані у позику від третьої особи. У декларації за 2023 рік зазначене фінансове зобов’язання збільшилось до 20 млн грн.

Крім того, за результатами повної перевірки декларації за 2023 рік НАЗК також встановило ознаки незаконного збагачення у зв’язку з набуттям декларанткою грошових активів з непідтверджених джерел для погашення позики перед банком, розмір яких перевищує її законні доходи на 9,9 млн грн.

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