Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

У Денісової виявили ознаки незаконного збагачення: відкрили справу

Євген КізіловСереда, 18 вересня 2024, 17:46
У Денісової виявили ознаки незаконного збагачення: відкрили справу
Людмила Денісова. фото з її сторінки у фейсбуці

Національне агентство із запобігання корупції виявило у колишньої омбудсменки Людмили Денісової ознаки незаконного збагачення та недостовірного декларування на понад 42 млн грн. Нацполіція розпочала кримінальні провадження.

Джерело: НАЗК у соцмережах

Деталі: Відомство не називає прізвище підозрюваної, але за обставинами справи можна зрозуміти, що йдеться про Денісову.

Реклама:

Агентство провела повні перевірки декларацій за 2022 та 2023 роки і встановило в діях колишньої уповноваженої Верховної Ради з прав людини, яка на кінець 2023 року була членкинею правління Пенсійного фонду України, ознаки незаконного збагачення на майже 10 млн грн та ознаки недостовірного декларування на понад 32,4 млн грн.

За результатами перевірки декларації за 2022 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 12,4 млн грн, з яких 2,4 млн грн - не відображені відомості про дохід, за рахунок якого декларантка здійснила погашення позики перед банком, та вказала 10 млн грн, нібито отримані у позику від третьої особи. У декларації за 2023 рік зазначене фінансове зобов’язання збільшилось до 20 млн грн.

Крім того, за результатами повної перевірки декларації за 2023 рік НАЗК також встановило ознаки незаконного збагачення у зв’язку з набуттям декларанткою грошових активів з непідтверджених джерел для погашення позики перед банком, розмір яких перевищує її законні доходи на 9,9 млн грн.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо:

  • Верховна Рада звільнила Денісову з посади омбудсменки 31 травня 2022 року.
  • Раніше народні депутати зібрали підписи щодо висловлення недовіри Людмилі Денісовій. Це сталося на тлі скандалу, коли омбудсменці дорікнули за її дописи про статеві злочини, скоєні російськими окупантами проти українців під час війни. "Статеві злочини під час війни – це трагедії сімей, важка і травматична тема, а не тема для публікацій у дусі "скандальної хроніки", - написала група українських журналісток у відкритому зверненні до Денісової.

омбудсменкорупціяНАЗК
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Ми ближче до закінчення війни, ніж думаємо

фотоУ Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок недільного обстрілу зросла до 22

фотоЗаступницю прокурора Запорізької області впіймали на хабарі – НАБУ

"Слідство.Інфо": Новий міністр агрополітики живе у квартирі тещі вартістю 18 мільйонів

Telegram буде "зливати" особисті дані тих, хто займається нелегальною діяльністю

Закон про заборону діяльності пов'язаних із РПЦ релігійних організацій набув чинності

Усі новини...
омбудсмен
Омбудсмен: Близько 40% повернених з полону – особи, яких вважали зниклими безвісти
Переважна більшість звільнених у суботу були в полоні з перших днів війни – Лубінець
Російським полоненим заборонили телефонувати додому – Лубінець
Останні новини
06:36
Прем’єр Японії повідомив Зеленському про новий пакет енергетичної допомоги Україні
06:07
футболКиївське "Динамо" оновило заявку на основний етап Ліги Європи
05:34
Кремль демонструє незацікавленість у мирних переговорах – ISW
05:00
На Черкащині пролунали вибухи – ЗМІ
04:24
оновлюється від 23:46Росіяни з кількох напрямків запустили ударні безпілотники
03:50
Зеленський: Ми ближче до закінчення війни, ніж думаємо
03:42
оновленоУ Харкові пролунав сильний вибух, мер повідомив про приліт і пожежу
02:54
ЦАХАЛ заявив, що уразив близько 1600 об’єктів "Хезболли" на півдні Лівану
02:08
Зеленський розповів членам Конгресу США про свій "план перемоги"
02:06
футболКлуб іспанської Ла Ліги підписав контракт з вихованцем київського "Динамо"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: