У Денисовой нашли признаки незаконного обогащения: возбудили дело

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило у бывшего омбудсмена Людмилы Денисовой признаки незаконного обогащения и недостоверного декларирования на более 42 млн грн. Нацполиция начала уголовные производства.

Источник: НАПК в соцсетях

Детали: Ведомство не называет фамилию подозреваемой, но по обстоятельствам дела можно понять, что речь идет о Денисовой.

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Агентство провело полные проверки деклараций за 2022 и 2023 годы и установило в действиях бывшей уполномоченной Верховной Рады по правам человека, которая на конец 2023 года была членом правления Пенсионного фонда Украины, признаки незаконного обогащения почти на 10 млн грн и признаки недостоверного декларирования на более 32,4 млн грн.

По результатам проверки декларации за 2022 год установлены признаки недостоверных сведений на более 12,4 млн грн, из которых 2,4 млн грн – не отражены сведения о доходе, за счет которого декларантка осуществила погашение займа перед банком, и указала 10 млн грн, якобы полученные взаймы от третьего лица. В декларации за 2023 год указанное финансовое обязательство увеличилось до 20 млн грн.

Кроме того, по результатам полной проверки декларации за 2023 год НАПК также установило признаки незаконного обогащения в связи с приобретением декларанткой денежных активов из неподтвержденных источников для погашения займа перед банком, размер которых превышает ее законные доходы на 9,9 млн грн.

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Напомним: