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Удар по російських складах у Торопці: з’явились супутникові знімки

Тетяна ОлійникСереда, 18 вересня 2024, 19:03
Удар по російських складах у Торопці: з’явились супутникові знімки
Фото - "Схеми"

"Схеми" опублікували супутникові знімки складу з боєприпасами Міноборони РФ у російському населеному пункті Торопець Тверської області після атаки українських дронів 18 вересня.

Джерело: "Схеми"

Дослівно: "У розпорядженні "Схем" є супутникові знімки Planet Labs, зроблені 18 вересня об 11:30 за київським часом. На них видно масштабне задимлення на території військової частини №11777, яка відповідає за склад Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ".

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Знімок перед атакою 16 вересня
"Схеми"
 
Знімок після атаки 18 вересня
"Схеми"

Що передувало:

В ніч на 18 вересня дрони СБУ, ГУР та ССО успішно атакували великий склад головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у російському населеному пункті Торопець Тверської області.

За словами джерела, на складі зберігалися ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси.

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Після прильотів українських дронів розпочалася надзвичайно потужна детонація. Пожежа охопила ділянку шириною 6 кілометрів. Місцева влада оголосила евакуацію населення.

У 2018 році Міноборони РФ звітувало, що арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів і вибухових матеріалів відповідає найвищим світовим стандартам.

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