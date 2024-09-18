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Удар по российским складам в Торопце: появились спутниковые снимки

Татьяна ОлейникСреда, 18 сентября 2024, 19:03
Удар по российским складам в Торопце: появились спутниковые снимки
Фото - "Схемы"

"Схемы" опубликовали спутниковые снимки склада с боеприпасами Минобороны РФ в российском населенном пункте Торопец Тверской области после атаки украинских дронов 18 сентября.

Источник: "Схемы"

Дословно: "В распоряжении "Схем" есть спутниковые снимки Planet Labs, сделанные 18 сентября в 11:30 по киевскому времени. На них видно масштабное задымление на территории воинской части №11777, которая отвечает за склад Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ".

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Снимок перед атакой 16 сентября
"схемы"
 
Снимок после атаки 18 сентября
"схемы"

Что предшествовало:

В ночь на 18 сентября дроны СБУ, ГУР и ССО успешно атаковали большой склад главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в российском населенном пункте Торопец Тверской области.

По словам источника, на складе хранились ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБы и артиллерийские боеприпасы.

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После прилетов украинских дронов началась чрезвычайно мощная детонация. Пожар охватил участок шириной 6 километров. Местные власти объявили эвакуацию населения.

В 2018 году Минобороны РФ отчитывалось, что арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов соответствует самым высоким мировым стандартам.

войнаРосcиявзрыв
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