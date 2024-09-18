У Лівані 14 людей загинули від другої серії вибухів засобів зв'язку. Ізраїль повідомив про новий етап війни
У Лівані після другої серії вибухів портативних рацій у членів "Хезболли" 18 вересня відомо про 14 загиблих та 450 поранених. Генштаб Ізраїлю повідомляє про плани наступу та оборони на півночі.
Джерело: звіт Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛу), "Reuters" із посиланням на міністерство охорони здоров'я Лівану
Деталі: На нараді ЦАХАЛу начальник Генштабу Герцль Халеві затвердив план оборони та наступу на "північному напрямку" від Ізраїлю, де розташований зокрема Ліван.
Халеві зазначив, що "щоразу, коли ми працюємо на певному етапі, наступні два етапи вже готові, на кожному з них ціна для "Хезболли" має бути високою".
Водночас очільник Генштабу додав, що у них ще є багато можливостей, які вони не активували.
Видання "Reuters", із посиланням на міністерство охорони здоров'я Лівану, повідомило, що після вибухів 18 вересня відомо про 14 загиблих і 450 поранених.
Репортер Reuters у південному передмісті Бейрута бачив, як члени "Хезболли" під час хвилі вибухів похапцем виймали батареї з усіх рацій, які ще не вибухнули, і кидали їх в металеві бочки.
Що передувало:
- У Лівані 18 вересня пролунала серія вибухів. Здетонували пристрої бездротового зв'язку – портативні радіоприймачі та рації угруповання "Хезболла".
- 17 вересня сотні бійців "Хезболли" у Бейруті та в інших містах дістали поранення через вибухи своїх пейджерів, які вони використовували для зв’язку. Ліван вважає, що пейджери зламані та дистанційно підірвані Ізраїлем. Загинули 12 людей, зокрема і члени угруповання "Хезболла". Також відомо про понад 2700 поранених.
- Видання Reuters з посиланням на високопоставленого інформатора в ліванських органах безпеки повідомило, що спецслужба Ізраїлю "Моссад" заклала невелику кількість вибухівки в 5000 тайванських пейджерів, які замовило ліванське угруповання "Хезболла", за кілька місяців до вибухів.