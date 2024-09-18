У Лівані 14 людей загинули від другої серії вибухів засобів зв'язку. Ізраїль повідомив про новий етап війни

У Лівані після другої серії вибухів портативних рацій у членів "Хезболли" 18 вересня відомо про 14 загиблих та 450 поранених. Генштаб Ізраїлю повідомляє про плани наступу та оборони на півночі.

Джерело: звіт Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛу), "Reuters" із посиланням на міністерство охорони здоров'я Лівану

Деталі: На нараді ЦАХАЛу начальник Генштабу Герцль Халеві затвердив план оборони та наступу на "північному напрямку" від Ізраїлю, де розташований зокрема Ліван.

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Халеві зазначив, що "щоразу, коли ми працюємо на певному етапі, наступні два етапи вже готові, на кожному з них ціна для "Хезболли" має бути високою".

Водночас очільник Генштабу додав, що у них ще є багато можливостей, які вони не активували.

Видання "Reuters", із посиланням на міністерство охорони здоров'я Лівану, повідомило, що після вибухів 18 вересня відомо про 14 загиблих і 450 поранених.

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Репортер Reuters у південному передмісті Бейрута бачив, як члени "Хезболли" під час хвилі вибухів похапцем виймали батареї з усіх рацій, які ще не вибухнули, і кидали їх в металеві бочки.

Що передувало: