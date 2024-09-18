Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

У Лівані 14 людей загинули від другої серії вибухів засобів зв'язку. Ізраїль повідомив про новий етап війни

Тетяна ОлійникСереда, 18 вересня 2024, 23:05
У Лівані 14 людей загинули від другої серії вибухів засобів зв'язку. Ізраїль повідомив про новий етап війни
Нарада в Армії Ізраїлю. Фото з сайту ЦАХАЛ

У Лівані після другої серії вибухів портативних рацій у членів "Хезболли" 18 вересня відомо про 14 загиблих та 450 поранених. Генштаб Ізраїлю повідомляє про плани наступу та оборони на півночі.

Джерело: звіт Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛу), "Reuters" із посиланням на міністерство охорони здоров'я Лівану

Деталі: На нараді ЦАХАЛу начальник Генштабу Герцль Халеві затвердив план оборони та наступу на "північному напрямку" від Ізраїлю, де розташований зокрема Ліван.

Реклама:

Халеві зазначив, що "щоразу, коли ми працюємо на певному етапі, наступні два етапи вже готові, на кожному з них ціна для "Хезболли" має бути високою".

Водночас очільник Генштабу додав, що у них ще є багато можливостей, які вони не активували.

Видання "Reuters", із посиланням на міністерство охорони здоров'я Лівану, повідомило, що після вибухів 18 вересня відомо про 14 загиблих і 450 поранених.

РЕКЛАМА:

Репортер Reuters у південному передмісті Бейрута бачив, як члени "Хезболли" під час хвилі вибухів похапцем виймали батареї з усіх рацій, які ще не вибухнули, і кидали їх в металеві бочки.

Що передувало: 

  • У Лівані 18 вересня пролунала серія вибухів. Здетонували пристрої бездротового зв'язку – портативні радіоприймачі та рації угруповання "Хезболла".
  • 17 вересня сотні бійців "Хезболли" у Бейруті та в інших містах дістали поранення через вибухи своїх пейджерів, які вони використовували для зв’язку. Ліван вважає, що пейджери зламані та дистанційно підірвані Ізраїлем. Загинули 12 людей, зокрема і члени угруповання "Хезболла". Також відомо про понад 2700 поранених. 
  • Видання Reuters з посиланням на високопоставленого інформатора в ліванських органах безпеки повідомило, що спецслужба Ізраїлю "Моссад" заклала невелику кількість вибухівки в 5000 тайванських пейджерів, які замовило ліванське угруповання "Хезболла", за кілька місяців до вибухів.

ЛіванІзраїльвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спроби блокувати вступ України в ЄС через Волинь вписуються в політику Путіна – Дуда

Вночі сили ППО збили над Україною 66 "Шахедів"

Трамп назвав Зеленського "найкращим продавцем в історії"

Зеленський: Ми ближче до закінчення війни, ніж думаємо

фотоУ Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок недільного обстрілу зросла до 22

фотоЗаступницю прокурора Запорізької області впіймали на хабарі – НАБУ

Усі новини...
Ліван
У Лівані знову пролунали вибухи: у членів "Хезболли" вибухнули рації
Reuters: Ізраїль заклав вибухівку в тайванські пейджери "Хезболли" 
У бойовиків "Хезболли" одночасно вибухнули пейджери у кишенях. Ліван звинувачує Ізраїль
Останні новини
11:05
Правоохоронці провели обшуки в будинку екс-динамівця Мілевського
11:03
СБУ: У Харкові затримали зрадника у лавах ЗСУ, який коригував ракетні удари РФ по своїй бригаді
10:55
Недоїдали та жили в неволі: трьох левиць евакуювали з України
10:51
Sky News розкрили схему потрапляння попри санкції західних авто до Росії
10:47
Нацбанк змінив курс гривні: скільки коштують долар та євро
10:44
фото Росіяни убили 2 та поранили 18 мирних мешканців Донеччини за добу
10:39
Викрадені російськими окупантами. Сполучені Штати передали Україні середньовічні артефакти
10:28
БоксТренер Дюбуа кинув виклик Усику
10:03
Росія очікує скорочення нафтогазових доходів протягом наступних трьох років
09:57
ЗМІ: Німеччина та Франція закликають ЄС укласти угоду про міграцію з Британією
Усі новини...
Реклама:
Реклама: