У бойовиків "Хезболли" одночасно вибухнули пейджери у кишенях. Ліван звинувачує Ізраїль

Сотні бійців "Хезболли" у Бейруті та в інших містах дістали поранення через вибухи своїх пейджерів, які вони використовували для зв’язку. Ліван вважає, що пейджери зламані та дистанційно підірвані Ізраїлем.

Джерело: Reuters, Times of Israel, The Wall Street Journal

Деталі: Співрозмовник Reuters, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності, назвав детонацію пейджерів "найбільшим порушенням безпеки" з моменту початку в жовтні минулого року війни Ізраїлю з палестинським терористичним рухом ХАМАС, який підтримала "Хезболла". Може йтися про тисячу поранених бійців – пише "Times of Israel".

Реклама:

За даними ЗМІ, в останні місяці бійцям "Хезболли" заборонили користуватися мобільними телефонами, щоб уникнути стеження з боку ізраїльських спецслужб. Членам угруповання рекомендували користуватися застарілими засобами зв'язку, такими як стаціонарні телефони і пейджери.

Hospital in Beirut right now ‼️ https://t.co/kmmqB6Kl1L pic.twitter.com/IAYXHv4s7e