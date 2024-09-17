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У бойовиків "Хезболли" одночасно вибухнули пейджери у кишенях. Ліван звинувачує Ізраїль

Тетяна ОлійникВівторок, 17 вересня 2024, 18:42
У бойовиків Хезболли одночасно вибухнули пейджери у кишенях. Ліван звинувачує Ізраїль
скриншот

Сотні бійців "Хезболли" у Бейруті та в інших містах дістали поранення через вибухи своїх пейджерів, які вони використовували для зв’язку. Ліван вважає, що пейджери зламані та дистанційно підірвані Ізраїлем.

Джерело: Reuters, Times of Israel, The Wall Street Journal 

Деталі: Співрозмовник Reuters, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності, назвав детонацію пейджерів "найбільшим порушенням безпеки" з моменту початку в жовтні минулого року війни Ізраїлю з палестинським терористичним рухом ХАМАС, який підтримала "Хезболла". Може йтися про тисячу поранених бійців – пише "Times of Israel".

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За даними ЗМІ, в останні місяці бійцям "Хезболли" заборонили користуватися мобільними телефонами, щоб уникнути стеження з боку ізраїльських спецслужб. Членам угруповання рекомендували користуватися застарілими засобами зв'язку, такими як стаціонарні телефони і пейджери.

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The Wall Street Journal із посиланням на джерела пише, що пейджери, які вибухнули, були з нової партії пристроїв, яку угруповання отримало нещодавно. Пейджери, ймовірно, були заражені шкідливим програмним забезпеченням, яке могло спровокувати нагрівання і вибух.

Доповнено: Міністр охорони здоровʼя Лівану повідомив виданню Associated Press, що щонайменше вісім людей загинули та 2750 зазнали поранення, 200 із них у критичному стані. Ще 9 людей загинули.

Іранські ЗМІ пишуть, що посол Ірану в Бейруті Моджтаба Амані зазнав поранення під час масових вибухів.

ЛіванІзраїльвибух
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