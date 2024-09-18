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В Ливане 14 человек погибли от второй серии взрывов средства связи. Израиль сообщил о новом этапе войны

Татьяна ОлейникСреда, 18 сентября 2024, 23:05
В Ливане 14 человек погибли от второй серии взрывов средства связи. Израиль сообщил о новом этапе войны
Совещание в Армии Израиля. Фото с сайта ЦАХАЛ

В Ливане после второй серии взрывов портативных раций у членов "Хезболлы" 18 сентября известно о 14 погибших и 450 раненых. Генштаб Израиля сообщает о планах наступления и обороны на севере.

Источник: отчет Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа), "Reuters" со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана

Детали: На совещании ЦАХАЛа начальник Генштаба Герцль Халеви утвердил план обороны и наступления на "северном направлении" от Израиля, где расположен в частности Ливан.

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Халеви отметил, что "каждый раз, когда мы работаем на определенном этапе, следующие два этапа уже готовы, на каждом из них цена для „Хезболлы" должна быть высокой".

В то же время глава Генштаба добавил, что у них еще есть много возможностей, которые они не активировали.

Издание "Reuters", со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана, сообщило, что после взрывов 18 сентября известно о 14 погибших и 450 раненых.

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Репортер Reuters в южном пригороде Бейрута видел, как члены "Хезболлы" во время волны взрывов впопыхах вынимали батареи из всех раций, которые еще не взорвались, и бросали их в металлические бочки.

Что предшествовало: 

В Ливане 18 сентября прогремела серия взрывов. Сдетонировали устройства беспроводной связи - портативные радиоприемники и рации группировки "Хезболла".

17 сентября сотни бойцов "Хезболлы" в Бейруте и в других городах получили ранения из-за взрывов своих пейджеров, которые они использовали для связи. Ливан считает, что пейджеры взломаны и дистанционно взорваны Израилем. Погибли 12 человек, в том числе и члены группировки "Хезболла". Также известно о более 2700 раненых. 

Издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного информатора в ливанских органах безопасности сообщило, что спецслужба Израиля "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в 5000 тайваньских пейджеров, которые заказала ливанская группировка "Хезболла", за несколько месяцев до взрывов.

ЛиванИзраильвзрыв
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