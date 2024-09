У Лівані знову пролунали вибухи: у членів "Хезболли" вибухнули рації

У Лівані другий день поспіль пролунала серія вибухів. За попередніми даними, детонують пристрої бездротового зв'язку – портативні радіоприймачі та рації угруповання "Хезболла".

Джерело: Times of Israel, Reuters

Деталі: Детонації зафіксували на півдні Лівану та в південних передмістях Бейрута. За даними Reuters, вибухнули портативні радіоприймачі, які "Хезболла" закупила п'ять місяців тому, приблизно в той же час, що й пейджери, які вибухнули напередодні.

За даними місцевого видання Times of Israel, відомо про трьох загиблих, поранені сотні людей.

Timelapse of the last 15 minutes of the #Beirut skyline. Plumes of smokes can be seen all over the place #pager #hezbollah #israel pic.twitter.com/yh2LvD4ekO