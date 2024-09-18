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У Лівані знову пролунали вибухи: у членів "Хезболли" вибухнули рації

Тетяна ОлійникСереда, 18 вересня 2024, 18:22
У Лівані знову пролунали вибухи: у членів Хезболли вибухнули рації
Фото - Emanuel (Mannie) Fabian у соцмережі Х

У Лівані другий день поспіль пролунала серія вибухів. За попередніми даними, детонують пристрої бездротового зв'язку – портативні радіоприймачі та рації угруповання "Хезболла".

Джерело: Times of Israel, Reuters

Деталі: Детонації зафіксували на півдні Лівану та в південних передмістях Бейрута. За даними Reuters, вибухнули портативні радіоприймачі, які "Хезболла" закупила п'ять місяців тому, приблизно в той же час, що й пейджери, які вибухнули напередодні.

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За даними місцевого видання Times of Israel, відомо про трьох загиблих, поранені сотні людей.

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Принаймні один із вибухів стався в районі місця проведення похорону, організованого "Хезболлою" для загиблих унаслідок детонації пейджерів 17 вересня.

Що передувало:

17 вересня сотні бійців "Хезболли" у Бейруті та в інших містах дістали поранення через вибухи своїх пейджерів, які вони використовували для зв’язку. Ліван вважає, що пейджери зламані та дистанційно підірвані Ізраїлем. Загинули 12 людей, зокрема і члени угруповання "Хезболла". Також відомо про понад 2700 поранених. 

Видання Reuters з посиланням на високопоставленого інформатора в ліванських органах безпеки повідомило, що спецслужба Ізраїлю "Моссад" заклала невелику кількість вибухівки в 5000 тайванських пейджерів, які замовило ліванське угруповання "Хезболла", за кілька місяців до вибухів.

Ліванвибух
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