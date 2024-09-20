Російський "Шахед" долетів до Львівщини, через уламки спалахнула пожежа
П'ятниця, 20 вересня 2024, 07:24
Сили Протиповітряної оборони ПвК "Захід" знищили один російський ударний безпілотник у Львівській області – внаслідок падіння уламків в одному з сіл виникла пожежа.
Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram
Пряма мова очільника області: "Унаслідок падіння уламків БпЛА близько 04:30 виникла пожежа в одному зі сіл нашої області. Загорілося приміщення колишнього колгоспу. Займання оперативно загасили вогнеборці. Залучали 20 пожежників та 4 одиниці спецтехніки".
Деталі: Через ворожу атаку пошкоджені три автомобілі (1 вантажний та 2 легкових), у житлових будинках неподалік вибиті вікна.
Але, за попередніми даними, минулося без постраждалих.
Передісторія:
Реклама:
- Росія увечері 19 вересня запустила на територію України групи ударних безпілотників типу Shahed.
- Під час оголошеної повітряної тривоги в Рівному на світанку 20 вересня було чути звук вибуху.
- Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про роботу ППО в місті.
- Також ППО працювала в районі Черкас.