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Російський "Шахед" долетів до Львівщини, через уламки спалахнула пожежа

Ірина БалачукП'ятниця, 20 вересня 2024, 07:24
Російський Шахед долетів до Львівщини, через уламки спалахнула пожежа
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Сили Протиповітряної оборони ПвК "Захід" знищили один російський ударний безпілотник у Львівській області – внаслідок падіння уламків в одному з сіл виникла пожежа.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram

Пряма мова очільника області: "Унаслідок падіння уламків БпЛА близько 04:30 виникла пожежа в одному зі сіл нашої області. Загорілося приміщення колишнього колгоспу. Займання оперативно загасили вогнеборці. Залучали 20 пожежників та 4 одиниці спецтехніки".

Деталі: Через ворожу атаку пошкоджені три автомобілі (1 вантажний та 2 легкових), у житлових будинках неподалік вибиті вікна.

Але, за попередніми даними, минулося без постраждалих.

Передісторія: 

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ЛьвівщинаШахедпожежа
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