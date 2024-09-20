Російський "Шахед" долетів до Львівщини, через уламки спалахнула пожежа

Сили Протиповітряної оборони ПвК "Захід" знищили один російський ударний безпілотник у Львівській області – внаслідок падіння уламків в одному з сіл виникла пожежа.



Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram

Пряма мова очільника області: "Унаслідок падіння уламків БпЛА близько 04:30 виникла пожежа в одному зі сіл нашої області. Загорілося приміщення колишнього колгоспу. Займання оперативно загасили вогнеборці. Залучали 20 пожежників та 4 одиниці спецтехніки".



Деталі: Через ворожу атаку пошкоджені три автомобілі (1 вантажний та 2 легкових), у житлових будинках неподалік вибиті вікна.



Але, за попередніми даними, минулося без постраждалих.

Передісторія:

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