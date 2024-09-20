Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

Российский "Шахед" долетел до Львовщины, из-за обломков вспыхнул пожар

Ирина БалачукПятница, 20 сентября 2024, 07:24
Российский Шахед долетел до Львовщины, из-за обломков вспыхнул пожар
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Силы противовоздушной обороны ВК "Запад" уничтожили один российский ударный беспилотник во Львовской области – в результате падения обломков в одном из сел возник пожар.

Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram

Прямая речь главы области: "В результате падения обломков БпЛА около 04:30 возник пожар в одном из сел нашей области. Загорелось помещение бывшего колхоза. Возгорание оперативно потушили пожарные. Привлекали 20 пожарных и 4 единицы спецтехники".

Реклама:

Детали: Из-за вражеской атаки повреждены три автомобиля (1 грузовой и 2 легковых), в жилых домах неподалеку выбиты окна.

Но, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Предыстория:

РЕКЛАМА:

ЛьвовщинаШахедпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ поймала топ-менеджера "Энергоатома" Скопича на взятке

фотоВерховный Суд назвал имя убитого на Харьковщине судьи

обновлено, фотоРоссияне убили судью Верховного Суда атакой дрона на Харьковщине

Швейцария, принимавшая Саммит мира, поддержала инициативу Китая и Бразилии по Украине

Запад имеет доказательства, что Китай поставлял России оружие для войны - СМИ

ЦАХАЛ заявил о ликвидации лидера "Хезболлы"

Все новости...
Львовщина
На Львовщине автобус с людьми налетел на фуру: один погибший, девять - госпитализированы
Председатель Львовской ОГА отреагировал на обвинения в коррупции
Под Львовом из-за обломков "Шахеда" сгорели 4 грузовика
Последние новости
19:56
В Самарской области РФ после "хлопка" на железной дороге остановили движение поездов
19:41
Ввоз наличной валюты достиг наибольшего показателя за десять лет
19:31
Футбол"Черноморец" благодаря курьезному голу Янакова вырвал ничью у ЛНЗ в 8 туре УПЛ
19:29
"Энергоатом" прокомментировал задержание работника: Нулевая толерантность к коррупции
19:12
В воскресенье не планируют выключать электроэнергию
19:08
На довыборах в Чехии победила партия экс-премьера, но коалиция сохранила большинство
18:40
В Литве резко ответили Беларуси на предложение "вернуться к конструктивному сотрудничеству"
18:31
Россияне попали в магазин в Донецкой области: убили продавщицу и мужчину
18:29
хоккейОдесский "Штурм" неожиданно обыграл "Кременчук" в полуфинале Кубка Украины
18:13
За сутки из-за боевых действий обесточивания происходили в шести областях
Все новости...
Реклама:
Реклама: