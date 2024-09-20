Российский "Шахед" долетел до Львовщины, из-за обломков вспыхнул пожар
Пятница, 20 сентября 2024, 07:24
Силы противовоздушной обороны ВК "Запад" уничтожили один российский ударный беспилотник во Львовской области – в результате падения обломков в одном из сел возник пожар.
Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram
Прямая речь главы области: "В результате падения обломков БпЛА около 04:30 возник пожар в одном из сел нашей области. Загорелось помещение бывшего колхоза. Возгорание оперативно потушили пожарные. Привлекали 20 пожарных и 4 единицы спецтехники".
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Детали: Из-за вражеской атаки повреждены три автомобиля (1 грузовой и 2 легковых), в жилых домах неподалеку выбиты окна.
Но, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Предыстория:
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- Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о работе ПВО в городе.
- Также ПВО работала в районе Черкасс.