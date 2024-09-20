Российский "Шахед" долетел до Львовщины, из-за обломков вспыхнул пожар

Силы противовоздушной обороны ВК "Запад" уничтожили один российский ударный беспилотник во Львовской области – в результате падения обломков в одном из сел возник пожар.

Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram

Прямая речь главы области: "В результате падения обломков БпЛА около 04:30 возник пожар в одном из сел нашей области. Загорелось помещение бывшего колхоза. Возгорание оперативно потушили пожарные. Привлекали 20 пожарных и 4 единицы спецтехники".

Реклама:

Детали: Из-за вражеской атаки повреждены три автомобиля (1 грузовой и 2 легковых), в жилых домах неподалеку выбиты окна.

Но, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Предыстория: