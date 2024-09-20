Шахедна атака РФ 20 вересня: ворожий дрон пролетів біля Хмельницької АЕС
П'ятниця, 20 вересня 2024, 11:41
Під час нічної атаки РФ 20 вересня було зафіксовано проліт російського ударного дрона-камікадзе у безпосередній близькості до Хмельницької атомної електростанції.
Джерело: голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Facebook
Пряма мова: "Росія продовжує ядерний шантаж, направляючи ракети та дрони в бік українських АЕС. Сьогоднішній інцидент з "Шахедом" біля ХАЕС – чергове підтвердження".
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Деталі: Очільник області подякував силам ППО за ефективну роботу.
Нагадаємо: У ніч на 20 вересня російські окупанти атакували Україну кількома ракетами та запустили сім десятків дронів камікадзе, протиповітряна оборона знищила 61 ворожий БпЛА та одну керовану авіаційну ракету.