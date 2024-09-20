Шахедная атака РФ 20 сентября: вражеский дрон пролетел возле Хмельницкой АЭС

ХАЭС. иллюстративное фото 2013 года из Википедии

Во время ночной атаки РФ 20 сентября был зафиксирован пролет российского ударного дрона-камикадзе в непосредственной близости к Хмельницкой атомной электростанции.

Источник: глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин в Facebook

Прямая речь: "Россия продолжает ядерный шантаж, направляя ракеты и дроны в сторону украинских АЭС. Сегодняшний инцидент с "Шахедом" возле ХАЭС - очередное подтверждение".

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Детали: Глава области поблагодарил силы ПВО за эффективную работу.

Напомним: В ночь на 20 сентября российские оккупанты атаковали Украину несколькими ракетами и запустили семь десятков дронов камикадзе, противовоздушная оборона уничтожила 61 вражеский БпЛА и одну управляемую авиационную ракету.