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Шахедная атака РФ 20 сентября: вражеский дрон пролетел возле Хмельницкой АЭС

Валентина РоманенкоПятница, 20 сентября 2024, 11:41
Шахедная атака РФ 20 сентября: вражеский дрон пролетел возле Хмельницкой АЭС
ХАЭС. иллюстративное фото 2013 года из Википедии

Во время ночной атаки РФ 20 сентября был зафиксирован пролет российского ударного дрона-камикадзе в непосредственной близости к Хмельницкой атомной электростанции.

Источник: глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин в Facebook

Прямая речь: "Россия продолжает ядерный шантаж, направляя ракеты и дроны в сторону украинских АЭС. Сегодняшний инцидент с "Шахедом" возле ХАЭС - очередное подтверждение".

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Напомним: В ночь на 20 сентября российские оккупанты атаковали Украину несколькими ракетами и запустили семь десятков дронов камикадзе, противовоздушная оборона уничтожила 61 вражеский БпЛА и одну управляемую авиационную ракету.

АЭСШахедХмельнитчинавойна
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