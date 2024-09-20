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У Міндовкілля пояснили, чому восени погіршується якість повітря

Ірина БалачукП'ятниця, 20 вересня 2024, 12:42
У Міндовкілля пояснили, чому восени погіршується якість повітря
Фото ДП "Ліси України"

Погіршення якості повітря восени пов’язане з природними чинниками – перепадами температури і підвищеною вологістю, а також з пожежами в екосистемах.

Джерело: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів у Facebook

Дослівно відомство: "Щороку восени через перепади температур вдень та вночі відбуваються температурні інверсії, які викликають накопичення шкідливих речовин в приземному шарі повітря. Тепле повітря і вологість призводять до туману, шкідливі речовини з різних джерел викидів майже не розсіюються. Це впливає на якість повітря та показники забруднення".

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Деталі: У міністерстві підкреслили, що причиною погіршення якості повітря у Києві стало горіння торф'яників, інших екосистем та осінні перепади температур.

"Станом на 10:00 у повітрі м. Києва та його околицях фіксують значне перевищення дрібнодисперсних частинок (пил, сажа, дим)", – йдеться в повідомленні.

Щоб зменшити можливий негативний вплив на здоров'я від забруднення повітря у міністерстві рекомендують:

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  • обмежити перебування на вулиці;
  • утриматися від фізичного навантаження на відкритому повітрі;
  • щільно зачиняти вікна та двері;
  • не провітрювати квартиру, а за можливості користуватися системами кондиціонування та очищення повітря;
  • проводити вологе прибирання у житлових приміщеннях;
  • збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день;
  • у разі погіршення самопочуття зверніться до лікаря.

Особливу увагу на ці поради рекомендують звернути людям із хворобами дихальної та серцево-судинної систем.

У міністерстві також зазначили, що стан повітря та радіаційний фон можна відстежувати в режимі реального часу на вебресурсі Міндовкілля "Екозагроза".

Передісторія:

  • Раніше КМДА попередила, що від ранку 20 вересня у Києві погіршився стан повітря через пожежі в екосистемі області. У місті чути сильний запах гару. Влада радить не провітрювати приміщення і обмежити тривале перебування на вулиці.
  • Фахівці ДП "Ліси України" прогнозували покращення стану повітря у Києві через кілька годин.

 

екологіяКиївпожежа
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