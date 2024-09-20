У Міндовкілля пояснили, чому восени погіршується якість повітря

Погіршення якості повітря восени пов’язане з природними чинниками – перепадами температури і підвищеною вологістю, а також з пожежами в екосистемах.

Джерело: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів у Facebook

Дослівно відомство: "Щороку восени через перепади температур вдень та вночі відбуваються температурні інверсії, які викликають накопичення шкідливих речовин в приземному шарі повітря. Тепле повітря і вологість призводять до туману, шкідливі речовини з різних джерел викидів майже не розсіюються. Це впливає на якість повітря та показники забруднення".

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Деталі: У міністерстві підкреслили, що причиною погіршення якості повітря у Києві стало горіння торф'яників, інших екосистем та осінні перепади температур.

"Станом на 10:00 у повітрі м. Києва та його околицях фіксують значне перевищення дрібнодисперсних частинок (пил, сажа, дим)", – йдеться в повідомленні.

Щоб зменшити можливий негативний вплив на здоров'я від забруднення повітря у міністерстві рекомендують:

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обмежити перебування на вулиці;

утриматися від фізичного навантаження на відкритому повітрі;

щільно зачиняти вікна та двері;

не провітрювати квартиру, а за можливості користуватися системами кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання у житлових приміщеннях;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день;

у разі погіршення самопочуття зверніться до лікаря.

Особливу увагу на ці поради рекомендують звернути людям із хворобами дихальної та серцево-судинної систем.

У міністерстві також зазначили, що стан повітря та радіаційний фон можна відстежувати в режимі реального часу на вебресурсі Міндовкілля "Екозагроза".

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