В Минприроды объяснили, почему осенью ухудшается качество воздуха

Ухудшение качества воздуха осенью связано с природными факторами – перепадами температуры и повышенной влажностью, а также с пожарами в экосистемах.

Источник: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов в Facebook

Дословно ведомство: "Ежегодно осенью из-за перепадов температур днем и ночью происходят температурные инверсии, которые вызывают накопление вредных веществ в приземном слое воздуха. Теплый воздух и влажность приводят к туману, вредные вещества из различных источников выбросов почти не рассеиваются. Это влияет на качество воздуха и показатели загрязнения".

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Детали: В министерстве подчеркнули, что причиной ухудшения качества воздуха в Киеве стало горение торфяников, других экосистем и осенние перепады температур.

"По состоянию на 10:00 в воздухе г. Киева и его окрестностях фиксируют значительное превышение мелкодисперсных частиц (пыль, сажа, дым)", – говорится в сообщении.

Чтобы уменьшить возможное негативное влияние на здоровье от загрязнения воздуха в министерстве рекомендуют:

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ограничить пребывание на улице;

воздержаться от физической нагрузки на открытом воздухе;

плотно закрывать окна и двери;

не проветривать квартиру, а по возможности пользоваться системами кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку в жилых помещениях;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день;

в случае ухудшения самочувствия обратитесь к врачу.

Особое внимание на эти советы рекомендуют обратить людям с болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

В министерстве также отметили, что состояние воздуха и радиационный фон можно отслеживать в режиме реального времени на веб-ресурсе Минприроды "Экоугроза".

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