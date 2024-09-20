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В Минприроды объяснили, почему осенью ухудшается качество воздуха

Ирина БалачукПятница, 20 сентября 2024, 12:42
В Минприроды объяснили, почему осенью ухудшается качество воздуха
Фото ГП "Леса Украины"

Ухудшение качества воздуха осенью связано с природными факторами – перепадами температуры и повышенной влажностью, а также с пожарами в экосистемах.

Источник: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов в Facebook

Дословно ведомство: "Ежегодно осенью из-за перепадов температур днем и ночью происходят температурные инверсии, которые вызывают накопление вредных веществ в приземном слое воздуха. Теплый воздух и влажность приводят к туману, вредные вещества из различных источников выбросов почти не рассеиваются. Это влияет на качество воздуха и показатели загрязнения".

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Детали: В министерстве подчеркнули, что причиной ухудшения качества воздуха в Киеве стало горение торфяников, других экосистем и осенние перепады температур.

"По состоянию на 10:00 в воздухе г. Киева и его окрестностях фиксируют значительное превышение мелкодисперсных частиц (пыль, сажа, дым)", – говорится в сообщении.

Чтобы уменьшить возможное негативное влияние на здоровье от загрязнения воздуха в министерстве рекомендуют:

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  • ограничить пребывание на улице;
  • воздержаться от физической нагрузки на открытом воздухе;
  • плотно закрывать окна и двери;
  • не проветривать квартиру, а по возможности пользоваться системами кондиционирования и очистки воздуха;
  • проводить влажную уборку в жилых помещениях;
  • увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день;
  • в случае ухудшения самочувствия обратитесь к врачу.

Особое внимание на эти советы рекомендуют обратить людям с болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

В министерстве также отметили, что состояние воздуха и радиационный фон можно отслеживать в режиме реального времени на веб-ресурсе Минприроды "Экоугроза".

Предыстория:

  • Ранее КГГА предупредила, что с утра 20 сентября в Киеве ухудшилось состояние воздуха из-за пожаров в экосистеме области. В городе слышен сильный запах гари. Власти советуют не проветривать помещения и ограничить длительное пребывание на улице.
  • Специалисты ГП "Леса Украины" прогнозировали улучшение состояния воздуха в Киеве через несколько часов.

экологияКиевпожар
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