В Минприроды объяснили, почему осенью ухудшается качество воздуха
Ухудшение качества воздуха осенью связано с природными факторами – перепадами температуры и повышенной влажностью, а также с пожарами в экосистемах.
Источник: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов в Facebook
Дословно ведомство: "Ежегодно осенью из-за перепадов температур днем и ночью происходят температурные инверсии, которые вызывают накопление вредных веществ в приземном слое воздуха. Теплый воздух и влажность приводят к туману, вредные вещества из различных источников выбросов почти не рассеиваются. Это влияет на качество воздуха и показатели загрязнения".
Детали: В министерстве подчеркнули, что причиной ухудшения качества воздуха в Киеве стало горение торфяников, других экосистем и осенние перепады температур.
"По состоянию на 10:00 в воздухе г. Киева и его окрестностях фиксируют значительное превышение мелкодисперсных частиц (пыль, сажа, дым)", – говорится в сообщении.
Чтобы уменьшить возможное негативное влияние на здоровье от загрязнения воздуха в министерстве рекомендуют:
- ограничить пребывание на улице;
- воздержаться от физической нагрузки на открытом воздухе;
- плотно закрывать окна и двери;
- не проветривать квартиру, а по возможности пользоваться системами кондиционирования и очистки воздуха;
- проводить влажную уборку в жилых помещениях;
- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день;
- в случае ухудшения самочувствия обратитесь к врачу.
Особое внимание на эти советы рекомендуют обратить людям с болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
В министерстве также отметили, что состояние воздуха и радиационный фон можно отслеживать в режиме реального времени на веб-ресурсе Минприроды "Экоугроза".
Предыстория:
- Ранее КГГА предупредила, что с утра 20 сентября в Киеве ухудшилось состояние воздуха из-за пожаров в экосистеме области. В городе слышен сильный запах гари. Власти советуют не проветривать помещения и ограничить длительное пребывание на улице.
- Специалисты ГП "Леса Украины" прогнозировали улучшение состояния воздуха в Киеве через несколько часов.