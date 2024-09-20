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Вбивство на АЗС у Києві: суд арештував підозрюваного

Валентина РоманенкоП'ятниця, 20 вересня 2024, 14:09
Вбивство на АЗС у Києві: суд арештував підозрюваного
фото прокуратури

За клопотанням прокурорів Святошинської окружної прокуратури Києва 41-річному киянину, підозрюваному в умисному вбивстві пенсіонера на автозаправній станції, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 листопада 2024 року.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі: Зазначається, що підозрюваний жодних показань не дає, мотивів своїх вчинків не пояснює.

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За даними слідства, вранці 18 вересня на АЗС на Кільцевій дорозі підозрюваний із гладкоствольною рушницею марки "Derya Сarina X-Celerate CRX 201" в руках підійшов до 65-річного чоловіка, який збирався сісти у власний автомобіль марки "Honda Accord".

Після короткого діалогу він здійснив смертельний постріл у голову власника машини, після чого забрав ключі від автомобіля, сумку з особистими речами, сів за кермо і поїхав з місця злочину.

Згодом його затримали та повідомили про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, розбої, незаконному заволодінні транспортним засобом та незаконному носінні і зберіганні боєприпасів.

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Досудове розслідування триває.

Що передувало: Вранці 18 вересня на одній з АЗС столиці до водія автівки підійшов чоловік з рушницею і вистрілив йому в голову. Після цього він утік на машині вбитого. 

Поліція провела обшуки у чоловіка, якого затримали за підозрою у вбивстві киянина на АЗС у Києві. Окрім рушниці, з якої було здійснено смертельний постріл, також знайшли гранату.

вбивствоКиїв
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