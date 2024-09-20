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Убийство на АЗС в Киеве: суд арестовал подозреваемого

Валентина РоманенкоПятница, 20 сентября 2024, 14:09
Убийство на АЗС в Киеве: суд арестовал подозреваемого
фото прокуратуры

По ходатайству прокуроров Святошинской окружной прокуратуры Киева 41-летнему киевлянину, подозреваемому в умышленном убийстве пенсионера на автозаправочной станции, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 ноября 2024 года.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: Отмечается, что подозреваемый никаких показаний не дает, мотивов своих поступков не объясняет.

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По данным следствия, утром 18 сентября на АЗС на Кольцевой дороге подозреваемый с гладкоствольным ружьем марки Derya Сагіпа X-Celerate CRX 201 в руках подошел к 65-летнему мужчине, который собирался сесть в собственный автомобиль марки Honda Accord.

После короткого диалога он произвел смертельный выстрел в голову владельца машины, после чего забрал ключи от автомобиля, сумку с личными вещами, сел за руль и скрылся с места преступления.

Впоследствии его задержали и сообщили о подозрении в умышленном убийстве из корыстных побуждений, разбое, незаконном завладении транспортным средством и незаконном ношении и хранении боеприпасов.

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Досудебное расследование продолжается.

Что предшествовало: Утром 18 сентября на одной из АЗС столицы к водителю автомобиля подошел мужчина с ружьем и выстрелил ему в голову. После этого он скрылся на машине убитого.

Полиция провела обыски у мужчины, которого задержали по подозрению в убийстве киевлянина на АЗС в Киеве. Кроме ружья, из которого был осуществлен смертельный выстрел, также нашли гранату.

убийствоКиев
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