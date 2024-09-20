Зеленський про підготовку до перемовин у США: Представимо план, який наблизить перемогу

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона готується до перемовин у США з президентом Джо Байденом та обома кандидатами в президенти Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

Джерело: Зеленський

Пряма мова: "Активно готуємося до перемовин в Америці – це президент Байден, представники обох партій у Конгресі, розраховуємо на зустрічі і з обома кандидатами в президенти Сполучених Штатів".

Реклама:

Деталі: За словами Зеленського, в США він представить конкретний план дій, який "наблизить перемогу та справедливий мир". Також президент висловив вдячність США за підтримку.

"Україна розраховує на цю підтримку дуже. І це справедливо. Бо коли один народ виграє битву за свою незалежність і дотримання міжнародного права, увесь світ виграє. Саме так має бути", - додав Зеленський.

РЕКЛАМА:

Що передувало: 18 вересня Зеленський заявив, що український план перемоги вже повністю підготовлений.