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Зеленский о подготовке к переговорам в США: Представим план, который приблизит победу

Анастасия ПроцПятница, 20 сентября 2024, 20:22
Зеленский о подготовке к переговорам в США: Представим план, который приблизит победу
Зеленский. фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона готовится к переговорам в США с президентом Джо Байденом и обоими кандидатами в президенты Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Источник: Зеленский

Прямая речь: "Активно готовимся к переговорам в Америке - это президент Байден, представители обеих партий в Конгрессе, рассчитываем на встречи и с обоими кандидатами в президенты Соединенных Штатов".

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Детали: По словам Зеленского, в США он представит конкретный план действий, который "приблизит победу и справедливый мир". Также президент выразил благодарность США за поддержку.

"Украина рассчитывает на эту поддержку очень. И это справедливо. Потому что когда один народ выигрывает битву за свою независимость и соблюдение международного права, весь мир выигрывает. Именно так должно быть", - добавил Зеленский.

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Что предшествовало: 18 сентября Зеленский заявил, что украинский план победы уже полностью подготовлен.

ЗеленскийСША
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