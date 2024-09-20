Зеленский о подготовке к переговорам в США: Представим план, который приблизит победу
Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона готовится к переговорам в США с президентом Джо Байденом и обоими кандидатами в президенты Камалой Харрис и Дональдом Трампом.
Источник: Зеленский
Прямая речь: "Активно готовимся к переговорам в Америке - это президент Байден, представители обеих партий в Конгрессе, рассчитываем на встречи и с обоими кандидатами в президенты Соединенных Штатов".
Детали: По словам Зеленского, в США он представит конкретный план действий, который "приблизит победу и справедливый мир". Также президент выразил благодарность США за поддержку.
"Украина рассчитывает на эту поддержку очень. И это справедливо. Потому что когда один народ выигрывает битву за свою независимость и соблюдение международного права, весь мир выигрывает. Именно так должно быть", - добавил Зеленский.
Что предшествовало: 18 сентября Зеленский заявил, что украинский план победы уже полностью подготовлен.