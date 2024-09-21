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Кількість постраждалих у Харкові зросла до 15, прокуратура показала момент ворожого авіаудару

Ольга Глущенко Субота, 21 вересня 2024, 00:34
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 15, прокуратура показала момент ворожого авіаудару
скриншот відео

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про 15 постраждалих внаслідок вечірнього обстрілу Харкова, пркуратура опублікувала відео моменту ворожого авіаудару по місту.

Джерело: прокуратура Харківської області, Терехов у telegram

Дослівно прокуратура: "Ворог знову завдав авіаудари по Харкову: під атакою були три райони міста.

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20 вересня близько 22:45 збройні сили рф здійснили черговий масований обстріл м. Харкова. Для ударів був використаний літак Су-34, який з м. Бєлгород РФ здійснив пуски трьох керованих авіаційних бомб. За попередніми даними, це ФАБ-250 з УМПК".

Деталі: У Холодногірському районі авіабомба влучила по території приватного будинку.

У Шевченківському районі зафіксовано влучання у проїжджу частину біля лікарні.

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У Київському районі — по території підприємства.

Дослівно прокуратура: "Станом на зараз відомо про вісьмох постраждалих, серед яких дві дівчинки 10 та 17 років. У дітей діагностували гостру реакцію на стрес.

На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів".

Деталі: Також прокуратура опублікувала відео моменту ворожого авіаудару по Харкову.

Пряма мова Терехова: "До 15 зросла кількість постраждалих від вечірнього обстрілу Харкова. У всіх, крім дітей, стан середній, у двох дітей та одного одного дорослого - легкий.

Восьмеро постраждалих шпиталізовані".

Що передувало: Раніше повідомлялося, що ввечері 20 вересня російські військові завдали три авіаудари по Харкову, у результаті чого постраждали 7 людей, серед них двоє дітей 10-ти та 12-ти років та підліток 17 років.

Харківобстріл
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