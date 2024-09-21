Кількість постраждалих у Харкові зросла до 15, прокуратура показала момент ворожого авіаудару

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про 15 постраждалих внаслідок вечірнього обстрілу Харкова, пркуратура опублікувала відео моменту ворожого авіаудару по місту.

Джерело: прокуратура Харківської області, Терехов у telegram

Дослівно прокуратура: "Ворог знову завдав авіаудари по Харкову: під атакою були три райони міста.

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20 вересня близько 22:45 збройні сили рф здійснили черговий масований обстріл м. Харкова. Для ударів був використаний літак Су-34, який з м. Бєлгород РФ здійснив пуски трьох керованих авіаційних бомб. За попередніми даними, це ФАБ-250 з УМПК".

Деталі: У Холодногірському районі авіабомба влучила по території приватного будинку.

У Шевченківському районі зафіксовано влучання у проїжджу частину біля лікарні.

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У Київському районі — по території підприємства.

Дослівно прокуратура: "Станом на зараз відомо про вісьмох постраждалих, серед яких дві дівчинки 10 та 17 років. У дітей діагностували гостру реакцію на стрес.

На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів".

Деталі: Також прокуратура опублікувала відео моменту ворожого авіаудару по Харкову.

Пряма мова Терехова: "До 15 зросла кількість постраждалих від вечірнього обстрілу Харкова. У всіх, крім дітей, стан середній, у двох дітей та одного одного дорослого - легкий.

Восьмеро постраждалих шпиталізовані".

Що передувало: Раніше повідомлялося, що ввечері 20 вересня російські військові завдали три авіаудари по Харкову, у результаті чого постраждали 7 людей, серед них двоє дітей 10-ти та 12-ти років та підліток 17 років.