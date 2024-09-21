Количество пострадавших в Харькове возросло до 15, прокуратура показала момент вражеского авиаудара

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о 15 пострадавших в результате вечернего обстрела Харькова, пркуратура опубликовала видео момента вражеского авиаудара по городу.

Источник: прокуратура Харьковской области, Терехов в telegram

Дословно прокуратура: "Враг снова нанес авиаудары по Харькову: под атакой были три района города.

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20 сентября около 22:45 вооруженные силы рф осуществили очередной массированный обстрел г. Харькова. Харькова. Для ударов был использован самолет Су-34, который из г. Белгород РФ осуществил пуски трех управляемых авиационных бомб. По предварительным данным, это ФАБ-250 с УМПК".

Детали: В Холодногорском районе авиабомба попала по территории частного дома.

В Шевченковском районе зафиксировано попадание в проезжую часть возле больницы.

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В Киевском районе - по территории предприятия.

Дословно прокуратура: "По состоянию на сейчас известно о восьми пострадавших, среди которых две девочки 10 и 17 лет. У детей диагностировали острую реакцию на стресс.

На месте работают прокуроры и следователи полиции с целью фиксации военных преступлений".

Детали: Также прокуратура опубликовала видео момента вражеского авиаудара по Харькову.

Прямая речь Терехова: "До 15 возросло количество пострадавших от вечернего обстрела Харькова. У всех, кроме детей, состояние среднее, у двух детей и одного одного взрослого - легкое.

Восемь пострадавших госпитализированы".

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что вечером 20 сентября российские военные нанесли три авиаудара по Харькову, в результате чего пострадали 7 человек, среди них двое детей 10-ти и 12-ти лет и подросток 17 лет.