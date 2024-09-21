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Після атаки у Тверській області перекрили федеральну трасу та евакуювали станцію

Роман ПетренкоСубота, 21 вересня 2024, 10:41
Після атаки у Тверській області перекрили федеральну трасу та евакуювали станцію
скриншот

У Тверській області після атаки на ракетний арсенал перекрили федеральну трасу М-9 "Балтія".

Джерело: ТАСС, Упрдор "Россия", телеграм-канал Astra

Деталі: Причин не названо. Руху немає на ділянці з 322 км до 420 км, у цьому районі розташоване селище Октябрський, де був уражений 23-й арсенал ГРАУ.

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Там же, за повідомленням ЗМІ, евакуйовано станцію Стара Торопа (за 11 км від селища).

Обмеження діятимуть до "особливого розпорядження".

Телеграм-канали повідомляють, нібито українські БПЛА "вразили секретний об'єкт", де можуть зберігатися ракети, під час детонації які "зітруть на порох десятки кілометрів в окрузі".

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За словами росіян, там розташовані нібито ракетні шахти зі шлюзами, як у бункері. Через частину проходить залізниця, яка не позначена на карті. Серед ракет можуть бути північнокорейські.

Нагадаємо: Російське Міноборони заявило, що вночі 21 вересня територію Федерації та окупований Крим атакував 101 український БпЛА.

Росіябезпілотники
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