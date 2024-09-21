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После атаки в Тверской области перекрыли федеральную трассу и эвакуировали станцию

Роман ПетренкоСуббота, 21 сентября 2024, 10:41
После атаки в Тверской области перекрыли федеральную трассу и эвакуировали станцию
скриншот

В Тверской области после атаки на ракетный арсенал перекрыли федеральную трассу М-9 "Балтия".

Источник: ТАСС, Упрдор "Россия", телеграм-канал Astra

Детали: Причины не названы. Движения нет на участке с 322 км до 420 км, в этом районе находится посёлок Октябрьский, где был поражен 23-й арсенал ГРАУ.

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Там же, по сообщению СМИ, эвакуирована станция Старая Торопа (в 11 км от поселка).

Ограничения будут действовать до "особого распоряжения".

Телеграм-каналы сообщают, якобы украинские БПЛА "поразили секретный объект", где могут храниться ракеты,  при детонации которые "сотрут в труху десятки километров в округе".

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По словам россиян, там находятся якобы ракетные шахты со шлюзами, как в бункере. Через часть проходит железная дорога, которая не отмечена на карте. Среди ракет могут быть северокорейские.

Напомним: Российское Минобороны заявило, что ночью 21 сентября территорию Федерации и оккупированный Крым атаковал 101 украинский БпЛА.

Росcиябеспилотники
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