Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

Сили оборони знищили тисячі тонн боєприпасів, в тому числі з КНДР, на двох складах у Росії

Роман ПетренкоСубота, 21 вересня 2024, 15:06
Сили оборони знищили тисячі тонн боєприпасів, в тому числі з КНДР, на двох складах у Росії
скриншот

Сили оборони України уразили два військових арсенали збройних сил РФ, де знаходилися тисячі тонн боєприпасів, в тому числі з Північної Кореї.

Джерело: Генштаб

Деталі: Уночі на 21 вересня Україна завдала вогневого ураження по арсеналу "Тихорецьк" в Краснодарському краї.

Реклама:

Цей об’єкт входить в трійку найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів та є одним з ключових в логістичній системі російських військ.

За наявною інформацією, в момент удару на території арсеналу знаходився черговий ешелон, який доставив щонайменше 2 тисячі тонн боєприпасів, зокрема і з КНДР. Атаковано також радіолокаційну станцію "Подльот", що виявляла повітряні цілі в напрямку арсеналу.

Окрім цього, Служба безпеки України завдала удару по 23-му арсеналу Головного артилерійського управління міністерства оборони РФ неподалік населеного пункту Октябрський Тверської області.

РЕКЛАМА:

Фіксуються пожежа та детонація в районах обох військових арсеналів.

Дослівно: "Завдання були успішно виконані у взаємодії підрозділів Сил оборони: Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Служби безпеки України та інших.

Бойова робота по важливих військових цілях російських окупантів продовжується".

Нагадаємо: 

  • У Тверській області після атаки на ракетний арсенал перекрили федеральну трасу М-9 "Балтія".
  • Телеграм-канали повідомляють, нібито українські БПЛА "вразили секретний об'єкт", де можуть зберігатися ракети, під час детонації які "зітруть на порох десятки кілометрів в окрузі".

Збройні силиСБУракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео, фото, оновленоАрмія оборони Ізраїлю завдала масованого удару по штабу і складах "Хезболли" у Бейруті

Зеленський у США: План перемоги представлений, усе ключове для України – на столі у партнерів

Сутичка між посадовцем НБУ та військовим: Нацбанк проведе власну перевірку і ухвалить рішення

Зеленський запросив Трампа приїхати в Україну, той не відмовився

Угорщина долучиться до формату "за мир в Україні", який засновують Китай і Бразилія

оновлено, фотоУ Кривому Розі з-під завалів будівлі поліції дістали три тіла

Усі новини...
Розвідка Британії: Росія зазнала величезних втрат боєприпасів у Торопці
Кремль готує удари по українських ядерних об’єктах до зими – МЗС
Окрім складів, СБУ вночі вдарили по аеродрому в Росії
Зеленський про інформацію WSJ щодо 80 тисяч загиблих: Брехня
Останні новини
02:07
відеоТитулована австралійка встановила світовий рекорд з плавання на короткій воді
01:50
Поблизу Черкас було чутно вибух – ЗМІ
01:18
оновлюється від 22:32Росіяни знову атакують регіони України ударними БпЛА
01:00
У Дніпрі було чутно звук вибуху – ЗМІ
00:40
Швейцарія змінить кордон з Італією і Францією
23:49
Росіяни за вечір поранили 5 людей на Херсонщині
23:42
Спати та худнути: як сон впливає на втрату ваги
23:34
У Німеччині розповіли, скільки там українських біженців з роботою
23:14
На фронті за добу відбулось 170 боїв – Генштаб
22:55
Президент Фінляндії вважає, що Україна стане членом НАТО лише після вступу в ЄС
Усі новини...
Реклама:
Реклама: