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Силы обороны уничтожили тысячи тонн боеприпасов, в том числе из КНДР, на двух складах в России

Роман ПетренкоСуббота, 21 сентября 2024, 15:06
Силы обороны уничтожили тысячи тонн боеприпасов, в том числе из КНДР, на двух складах в России
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Силы обороны Украины поразили два военных арсенала вооруженных сил РФ, где находились тысячи тонн боеприпасов, в том числе из Северной Кореи.

Источник: Генштаб

Детали: Ночью на 21 сентября Украина нанесла огневое поражение по арсеналу "Тихорецк" в Краснодарском крае.

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Этот объект входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов оккупантов и является одним из ключевых в логистической системе российских войск.

По имеющейся информации, в момент удара на территории арсенала находился очередной эшелон, который доставил не менее 2 тысяч тонн боеприпасов, в том числе и из КНДР. Атакована также радиолокационная станция "Подлет", которая обнаруживала воздушные цели в направлении арсенала.

Кроме этого, Служба безопасности Украины нанесла удар по 23-му арсеналу Главного артиллерийского управления министерства обороны РФ недалеко от населенного пункта Октябрьский Тверской области.

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Фиксируются пожар и детонация в районах обоих военных арсеналов.

Дословно: "Задачи были успешно выполнены во взаимодействии подразделений Сил обороны: Сил беспилотных систем, Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины и других.

Боевая работа по важным военным целям российских оккупантов продолжается".

Напомним:

  • В Тверской области после атаки на ракетный арсенал перекрыли федеральную трассу М-9 "Балтия".
  • Телеграм-каналы сообщают, якобы украинские БПЛА "поразили секретный объект", где могут храниться ракеты,  при детонации которые "сотрут в труху десятки километров в округе".

Вооруженные силыСБУракетный удар
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