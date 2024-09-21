Силы обороны уничтожили тысячи тонн боеприпасов, в том числе из КНДР, на двух складах в России
Силы обороны Украины поразили два военных арсенала вооруженных сил РФ, где находились тысячи тонн боеприпасов, в том числе из Северной Кореи.
Источник: Генштаб
Детали: Ночью на 21 сентября Украина нанесла огневое поражение по арсеналу "Тихорецк" в Краснодарском крае.
Этот объект входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов оккупантов и является одним из ключевых в логистической системе российских войск.
По имеющейся информации, в момент удара на территории арсенала находился очередной эшелон, который доставил не менее 2 тысяч тонн боеприпасов, в том числе и из КНДР. Атакована также радиолокационная станция "Подлет", которая обнаруживала воздушные цели в направлении арсенала.
Кроме этого, Служба безопасности Украины нанесла удар по 23-му арсеналу Главного артиллерийского управления министерства обороны РФ недалеко от населенного пункта Октябрьский Тверской области.
Фиксируются пожар и детонация в районах обоих военных арсеналов.
Дословно: "Задачи были успешно выполнены во взаимодействии подразделений Сил обороны: Сил беспилотных систем, Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины и других.
Боевая работа по важным военным целям российских оккупантов продолжается".
Напомним:
- В Тверской области после атаки на ракетный арсенал перекрыли федеральную трассу М-9 "Балтия".
- Телеграм-каналы сообщают, якобы украинские БПЛА "поразили секретный объект", где могут храниться ракеты, при детонации которые "сотрут в труху десятки километров в округе".