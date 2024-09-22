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В Ізюмському районі Харківщини через ворожий удар горять два приватні будинки

Олена ІвашківНеділя, 22 вересня 2024, 00:42
В Ізюмському районі Харківщини через ворожий удар горять два приватні будинки
фото ілюстраційне

21 вересня о 23:25 ворог вдарив також по Ізюмському району Харківської області. 

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: У селі Вербівка горять два приватних будинки.  

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Інформація щодо постраждалих не надходила.

Нагадаємо: 

Харківська областьпожежа
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