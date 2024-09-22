В Ізюмському районі Харківщини через ворожий удар горять два приватні будинки
Неділя, 22 вересня 2024, 00:42
21 вересня о 23:25 ворог вдарив також по Ізюмському району Харківської області.
Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram
Деталі: У селі Вербівка горять два приватних будинки.
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Інформація щодо постраждалих не надходила.
Нагадаємо:
- У суботу ввечері росіяни завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову, влучили в житлову багатоповерхівку: постраждали щонайменше 12 осіб, серед них троє дітей.