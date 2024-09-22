В Изюмском районе Харьковщины из-за вражеского удара горят два частных дома
Воскресенье, 22 сентября 2024, 00:42
21 сентября в 23:25 враг ударил также по Изюмскому району Харьковской области.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram
Детали: В селе Вербовка горят два частных дома.
Реклама:
Информация о пострадавших не поступала.
Напомним:
- В субботу вечером россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову, попали в жилую многоэтажку: пострадали по меньшей мере 12 человек, среди них трое детей.