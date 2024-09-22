Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

В Изюмском районе Харьковщины из-за вражеского удара горят два частных дома

Алена ИвашкивВоскресенье, 22 сентября 2024, 00:42
В Изюмском районе Харьковщины из-за вражеского удара горят два частных дома
фото иллюстративное

21 сентября в 23:25 враг ударил также по Изюмскому району Харьковской области. 

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Детали: В селе Вербовка горят два частных дома.  

Реклама:

Информация о пострадавших не поступала.

Напомним: 

Харьковская областьпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ поймала топ-менеджера "Энергоатома" Скопича на взятке

фотоВерховный Суд назвал имя убитого на Харьковщине судьи

обновлено, фотоРоссияне убили судью Верховного Суда атакой дрона на Харьковщине

Швейцария, принимавшая Саммит мира, поддержала инициативу Китая и Бразилии по Украине

Запад имеет доказательства, что Китай поставлял России оружие для войны - СМИ

ЦАХАЛ заявил о ликвидации лидера "Хезболлы"

Все новости...
Харьковская область
В Харькове и Хмельницкой области были слышны взрывы
Российские войска обстреляли село в Харьковской области: пострадали два человека
Третья штурмовая опубликовала видео уничтожения российской техники на Харьковщине
Последние новости
21:35
Зеленский о визите в США: Получили полную поддержку стратегии приближения мира
21:34
Международный союз биатлонистов сохранит отстранение россиян и белорусов на сезон 2024/25
21:28
Глава МИД Австрии призывает искать диалог с Россией, потому что "мир не черно-белый"
21:16
фотоТоп-менеджеру "Энергоатома" назначили залог в миллион гривен
20:58
Спикер Зеленского: Первыми о разрешении на дальнобойные удары по РФ узнают россияне
20:39
FT: В ЕС призывают отложить биометрический контроль на внешних границах
20:25
Футбол"Карпаты" в домашнем поединке уступили "Полесью" в матче 8 тура УПЛ
20:20
У Зеленского говорят, что США восприняли План победы "с огромной заинтересованностью"
20:05
Германия: Ультраправые не получили должность спикера в Тюрингии, где победили на выборах
19:56
фото, видеоВ Самарской области РФ после "хлопка" на железной дороге остановили движение поездов
Все новости...
Реклама:
Реклама: