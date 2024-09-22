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AP: Зеленський у США відвідає завод з виробництва 155-мм артснарядів 

Олена ІвашківНеділя, 22 вересня 2024, 01:27
AP: Зеленський у США відвідає завод з виробництва 155-мм артснарядів 
фото ілюстраційне з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський у неділю відвідає завод з виробництва 155-мм артилерійських снарядів у Скрантоні, штат Пенсильванія та подякує працівникам, які збільшили виробництво 155-мм снарядів за останній рік.

Джерело: AP з посиланням на інформаторів

Деталі: Завод у Скрантоні є одним з небагатьох в США, де виробляють 155-мм артилерійські снаряди. 

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Україна вже отримала від США понад 3 мільйони 155-мм снарядів.

У певний момент війни Україна використовувала від 6 000 до 8 000 снарядів калібру 155 мм на день. Такі темпи почали виснажувати американські запаси і викликали занепокоєння, що запасів буде недостатньо для забезпечення військових потреб США, якщо спалахне інша велика війна, наприклад, потенційний конфлікт навколо Тайваню. У відповідь на це США інвестували в перезапуск виробничих ліній і зараз виробляють понад 40 000 155-мм снарядів на місяць, з планами вийти на 100 000 снарядів щомісяця. 

Очікується, що до Зеленського на заводі також приєднаються двоє керівників Пентагону, які сприяли збільшенню виробництва - помічник міністра оборони США з питань закупівель, логістики і технологій Даг Буш і головний покупець озброєнь Пентагону Білл Лаплант, а також губернатор штату Пенсильванія Джош Шапіро.

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Зеленський також виступить на щорічних зборах Генасамблеї ООН в Нью-Йорку і поїде до Вашингтона на переговори в четвер з президентомСША Джо Байденом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

СШАЗеленськийзброя
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